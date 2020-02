Euro 2020 muda-se para a TVI

A TVI vai transmitir em direto os jogos da Seleção Nacional no Euro 2020 depois de ter fechado um acordo com a Sport TV, detentora de todos os direitos de transmissão desta competição para o mercado nacional. O último campeonato europeu de futebol foi transmitido em sinal aberto na RTP1.

"O EURO 2020 é o momento de viragem da TVI, é um fator de agregação nacional, que toca a todos os portugueses", afirma Nuno Santos, diretor de programas da estação, apostando por isso em trabalhar um conteúdo "transversal à oferta de programação da TVI, envolvendo todos os rostos e todos os programas".

Esta "estratégia integrada permite uma reaproximação da TVI aos públicos e potencia a captação de investimento publicitário", refere ainda o responsável da estação, citado em nota de imprensa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O anúncio surge num momento em que a estação está na luta para a reconquista da liderança das audiências de televisão, depois de ter perdido em fevereiro do ano passado essa posição, após 12 anos consecutivos de liderança, para a SIC. Em janeiro deste ano a estação fechou com um share de 15.8%,uma quebra de -0.5 pontos percentuais (pp) face a dezembro.

A SIC fechou o mês a 7,4 pp percentuais da estação de Queluz, com a RTP1 apenas a 0,6 pp da TVI.

Com esta compra a TVI - prestes a mudar de mãos para o grupo Cofina, reforça os conteúdos na área do futebol, onde já assegurou, através da renovação do acordo com a Eleven Sports, a transmissão de jogos da Liga dos Campeões.

O que garantiu a TVI?

A estação de Queluz passará a ser o único canal aberto em Portugal, a transmitir em exclusivo aos portugueses a exibição de um total de 22 jogos, um por cada dia da competição, incluindo o jogo de abertura a 12 de junho e a final que está marcada para o dia 12 de julho.

Além de todos os jogos que Portugal irá disputar, a TVI adquiriu ainda à mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos-de-final e as duas meias-finais, bem como as duas partidas que abrem e fecham o Campeonato Europeu. A estação assegurou também a compra de resumos alargados para o seu canal de informação no cabo, "permitindo à TVI24 oferecer programas dedicados com uma hora de imagens diárias dos principais momentos em cada partida de todo torneio."

"Este acordo com a TVI salvaguarda de forma inequívoca aquela que foi sempre a primeira prioridade da Sport TV neste processo: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV. "Acreditamos que a Seleção Portuguesa tem todas as condições para renovar o título de campeão europeu, e queremos por isso convidar todos os portugueses a apoiar e acompanhar desde já a nossa extraordinária Seleção Nacional", acrescenta, citado em comunicado.

A empresa de canais temáticos premium irá transmitir a totalidade da transmissão dos 51 jogos do Euro 2020, e iniciará em breve a operação "100 Dias para o Euro", onde os portugueses poderão acompanhar tanto na SPORT TV + como nos seus 5 canais Premium toda a preparação para a fase final.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia