Estudo revela que países com políticas de transferência aberta de dados recebem benefícios económicos

O novo relatório Data Beyond Borders 3.0 revela uma diferença entre os países que adotam políticas de transferência aberta de dados e os que não o fazem. Os paises com tranferência aberta recebem benefícios económicos.

O relatório analisa a "abertura das economias do G20 para fluxos de dados transfronteiriços e recomendações de políticas para tirar ainda maior partido dos benefícios", diz comunicado enviado às redações.

Segundo o relatório, os países que têm um fluxo de dados aberto transfronteiriço recebem um benefício económico: o comércio eletrónico transfronteiriço teve um aumento de 45 vezes na última década.

O estudo afirma que se espera que a capacitação digital impulsione 70% do novo crescimento económico durante a próxima década.

Os dados digitais quando atravessam as fronteiras, aumentam a concorrência, aumentam as oportunidades para as pessoas, comunidades e negócios de um país e impactam positivamente a economia geral de um país.

"As transferências de dados internacionais permitem o sucesso económico", afirma Sassoon Grigorian, VP of APAC Government Affairs, Salesforce. "Embora tenha havido progresso na facilitação dos fluxos de dados transfronteiriços nas economias do G20 desde 2021, este relatório mostra que as economias que fazem um esforço conjunto para promover políticas e regulamentações de dados favoráveis têm maior probabilidade de crescer e ser competitivas."

Os países que lideram as economias do G20 na facilidade de fluxos de dados transfronteiriços são o Japão e o Reino Unido, diz o relatório.

Os países da Argentina, Austrália, Brasil, Índia, Indonésia e Arábia Saudita estão entre as economias que mais melhoraram desde do ano de 2021.

O G20 pode tomar medidas para permitir ainda mais as transferências de dados transfronteiriças e otimizar o crescimento económico. Essas medidas incluem o desenvolvimento de padrões globais harmonizando as leis de privacidade, expandir os acordos de economia digital e acelerar a digitalização de empresas e serviços governamentais.

As conclusões do estudo vão ser apresentadas perto da data da reunião dos líderes do G20 em Nova Delhi, em setembro.