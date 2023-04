Estratégia ESG. Uma aposta para tornar empresas mais atrativas e competitivas

Trabalhar sobre o triângulo da sustentabilidade, de forma estratégica e estruturada, equilibrando os pilares social, económico e ambiental ainda não é a realidade da maioria das organizações em Portugal. Num setor empresarial composto por mais de 97% de PME, mais de um quarto das empresas (28%) desconhecem conceitos básicos relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a sustentabilidade nos negócios, conforme revela um estudo do ISCTE. Um número preocupante, mas que ilustra as duas velocidades a que o país se desloca quando o tema é o ESG (Environment, Sustainability e Governance), e que torna ainda mais pertinente o tema escolhido para a terceira conversa da iniciativa que visa debater os desafios que se impõem ao mundo do trabalho e do emprego no contexto pós-pandemia. "ESG e as novas exigências do mercado" voltou a juntar à mesa de debate André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer (COO) da Multipessoal, e Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

Para o responsável da Multipessoal, as empresas devem olhar e endereçar estes temas como uma estratégia de transformação, de dentro para fora, mas ainda não estão a fazê-lo como um todo. No entanto, destaca os bons exemplos que existem, essencialmente, em empresas de maior dimensão que terão também o papel de incentivo a outras organizações.

Mudar em nome da sobrevivência

Este caminho de transformação, que em Portugal ainda é algo incipiente, acabará por ser "obrigatório" para as empresas que não queiram perder competitividade e que pretendam manter-se ou tornar-se atrativas para os recursos humanos que são hoje escassos em grande parte dos setores. "Sendo neste momento tão crítico para a Europa como um todo, este desafio de encontrar talento, e de encontrar o talento adequado a cada função ou qualificado para cada função, é um tema é obviamente crítico na sua implementação para a atração e retenção", afirma André Ribeiro Pires.

Por outro lado, e tendo em conta a dimensão da maioria das empresas nacionais, o COO da Multipessoal acredita que esta transformação terá um maior impacto na vertente da Governança porque é aqui que a mudança tem de operar-se em nome da competitividade. "São empresas que, sendo pequenas, trabalham com uma rede bastante grande entre clientes e fornecedores, com exigências a que é necessário dar resposta". Um bom exemplo destas práticas são os clusters do setor automóvel que trabalham com um ecossistema de empresas que, para terem um papel de fornecedor na cadeia de valor, devem cumprir um conjunto de normas e deter certificações específicas, sem as quais não fariam parte. E isto, diz André Ribeiro Pires, permite elevar a qualidade e incentivar as PME a estruturar melhor as suas práticas ESG e outras.

Mas, à semelhança do que se passa em Portugal, esta transformação também se faz a diferentes velocidades no mundo. Dos Estados Unidos, por exemplo, chegam notícias de movimentos anti ESG que consideram que esta mudança inclui ambições tão utópicas, do ponto de vista ambiental, social e de governo das empresas, que pode conter riscos para as economias.

Já na União Europeia, o responsável da Multipessoal acredita que estão a ser tomadas precauções para que o ESG não seja apenas uma questão de imagem. André Ribeiro Pires recorda a criação da normativa SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) que prevê a criação de uma taxonomia para que as empresas possam evitar o greenwashing, ou seja, "evitar a maquilhagem". No fundo, trata-se de garantir a transparência de práticas e de estratégias ESG para que as empresas possam ser avaliadas pelo seu comportamento face a estas questões sociais, ambientais e de governança. "E essa normativa é muito interessante, apesar de exigente na perspetiva de que vai abranger grande parte das empresas com alguma velocidade até 2029. Prevê que existindo uma taxonomia poderei apresentar de forma comparável como é que cada empresa compara para cada um dos indicadores específicos das diferentes partes do ESG", explica.

"ESG e as novas exigências do mercado" foi o tema da conversa entre André Ribeiro Pires e Rosália Amorim, diretora do DN. © Carlos Pimentel/Global Imagens

O COO da Multipessoal acredita igualmente que esta medida "garante que essa visão mais utópica se as empresas conseguem ou não alcançar aqueles objetivos deixa de ser um problema tão visível, tão evidente, porque passa a haver auditoria sobre esta temática". Uma das grandes vantagens desta implementação, reforça, "além da comparabilidade, é que as empresas que são o âmbito desta análise - e estamos a falar que até 2029 este relatório de ESG estará presente nos relatórios e contas das empresas que faturem até 150 milhões de euros na União Europeia -, têm de levar consigo toda a sua cadeia". Ou seja, em linhas gerais, certificar a cadeia dos seus fornecedores, obrigando-os a fazer uma transformação adequada.

Impacto social é determinante

O valor acrescentado que uma estratégia ESG pode trazer às empresas e aos negócios também ainda é desconhecido, ou pouco valorizado por muitas organizações nacionais. A conclusão é do já referido estudo do ISCTE que demonstra a falta de uma "visão estratégica da sustentabilidade dos modelos negócios na maioria das PME portuguesas, que não têm consciência do verdadeiro potencial de rentabilidade que a sustentabilidade pode ter para os seus negócios". A qualificação empresarial das empresas é uma das soluções apontadas pelo estudo para inverter o cenário atual, uma medida apoiada por André Ribeiro Pires que reforça a importância do papel do Estado: "Será muito importante na perspetiva da apresentação de soluções, da promoção de medidas ou de trabalhar mais especificamente alguns dos objetivos que existem como sendo as principais metas a alcançar".

Para o responsável da Multipessoal, é também essencial que as empresas percebam a importância da aplicação de políticas que tenham impacto na sociedade, muitas delas tão simples como garantir o pagamento de um vencimento adequado. "Há um conjunto de medidas mais na área da governança e na perspetiva da mitigação de risco económico, concretamente para a manutenção destas empresas, que têm provavelmente maior impacto e são mais fáceis de adotar nas PME em Portugal", reforça. Aliás, ainda de acordo com o mesmo estudo do ISCTE, 53% das empresas portuguesas que são PME consideram o oitavo ODS - que fala em trabalho digno e em crescimento económico - o mais importante para as suas estratégias. Também recentemente, o Governo aprovou a agenda do trabalho digno, e que, na perspetiva de André Ribeiro Pires, "traz um conjunto de medidas que são sempre bem-vindas. Tudo o que seja para o desenvolvimento do emprego, da qualidade, e da qualidade percebida do emprego, é sempre bem-vindo e importante para o momento que que estamos a viver".

Em contacto permanente com o tecido empresarial português, o COO da Multipessoal reconhece que as empresas têm capacidade para se manter se tiverem agilidade no emprego. "Se não tiverem agilidade no emprego ou em outras áreas de fornecimento, não vão conseguir manter-se e aí ficamos com uma perda maior. Por isso, é importante ter consciência que nem pessoas nem empresas conseguem aguentar modelos tão rígidos, mas têm de ser dignos. Tem de ser possível encontrar um modelo entre a eficiência, a rendibilidade e a eficácia financeira que funcione", conclui.

