Estes são os novos horários dos supermercados na Grande Lisboa

Auchan, Lidl, Minipreço/DIA e Pingo Doce voltaram a reajustar os horários de abertura das lojas na Grande Lisboa depois de o Governo ter autorizado os espaços de retalho alimentar a fechar depois das 20h.

"No seguimento da medida aprovada em Conselho de Ministros, que permite que os super e hipermercados possam estar abertos até às 22 horas, as lojas do Lidl Portugal na área Metropolitana de Lisboa retomam os seus horários habituais de abertura a partir de hoje, 1 de julho 2020, não estando permitida a venda de álcool depois das 20h", confirma fonte oficial da cadeia de supermercados alemã.

Também no Pingo Doce desde o início do mês "voltam aos que estavam anteriormente, com pequenos ajustes em algumas lojas, que vão manter-se a abrir mais cedo", refere fonte oficial da cadeia do grupo Jerónimo Martins.

"De acordo com as novas diretrizes em vigor, as lojas Minipreço retomaram o seu normal horário de funcionamento, adaptado às populações que serve diariamente e cujo detalhe pode ser encontrando em minipreço.pt", refere fonte oficial do grupo DIA. Há lojas que mantêm ainda um horário reduzido devido à pandemia do covid-19.

O mesmo decidiu a Auchan. Todas as lojas abrem às 8h30 - antes abriam às 8h00 - com a exceção da de Coina e Setúbal que abrem às 9h, bem como as My Auchan (Av. República, Almirante Reis, Benfica e Algés) cujo horário será das 8h às 21h.

