"Estará a retoma em Lisboa à distância de um click? 

Por estes dias, Lisboa quer debater com a comunidade o futuro da cidade. Esta foi a região do país que mais rapidamente reagiu ao confinamento imposto pela pandemia com 36% da população empregada a aderir às modalidades de trabalho remoto (total ou parcial) face aos 23,1% da média nacional, mas não escapou a uma quebra de emprego na ordem dos 6,5% no último ano e em particular no 1º semestre de 2020, com menos 53,2 mil postos de trabalho. Mesmo assim, é onde se concentra a população ativa mais qualificada, com 39,7% a apresentar um grau de ensino superior completo face aos 29,8% da média nacional.

A atividade económica tem sido dominada por setores tradicionais, em particular pelo setor dos serviços que representa 83% do total do emprego e cerca de um quarto das empresas já são startups de setores considerados estratégicos para a cidade. Aliás, a capital portuguesa continua a ser escolhida por organizações de eventos internacionais, como a Web Summit, que vai permanecer em Lisboa até 2028 e acolhe também "unicórnios" estrangeiros e portugueses, entre eles, Farfetch, Outsystems e Talkdesk.

Nesta altura, contabiliza um total aproximado de 336 mil empresas, mais de 800 startups de crescimento rápido e elevado impacto, 127 espaços de cowork, 28 programas de aceleração, 47 incubadoras de empresas e no último semestre de 2020 mantiveram-se anúncios de investimento na cidade em áreas de elevado valor acrescentado e impacto estratégico, como, a Springer Nature, a NFON, a Wunderman Thompson, ou o Satore Studio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A aposta na diferenciação de atividades, incluindo cultura e tecnologia, já criou mais de 1200 empregos através de startups, mais de 30 comunidades empreendedoras, 91 ventures capital e 200 business angels, com um valor total de investimento que rondou os 42,6 milhões de euros em 2020. Só a Startup Lisboa apoiou centenas de projetos que levaram à criação de 1500 postos de trabalho, ainda sem contabilizar o que já começou a nascer no Hub Criativo do Beato, previsto concluir até 2025 e onde foram investidos cerca de 18 milhões de euros.

Atualmente existem mais de 33 mil alunos internacionais a estudar nas 89 universidades da região da capital e nas áreas de tecnologia, incluindo ciências, engenharias e matemáticas existem mais 43 mil, entre portugueses e estrangeiros. Lisboa conta ainda com 14 escolas de programação.

É neste contexto que a cidade chama a comunidade e parceiros de diferentes áreas para refletir sobre uma década de aposta na inovação e no empreendedorismo e preparar a cidade para o futuro, esperando ideias de ignição da tão desejada retoma para o período pós-pandemia na 10.ª semana do Empreendedorismo de Lisboa, que começa hoje e termina dia 30.

São mais de 60 eventos promovidos pela autarquia e cerca de 50 parceiros associados ao projeto, com iniciativas maioritariamente online e outras presenciais. As temáticas vão do empreendedorismo, à transição digital e tecnologia, futuro do trabalho e competências e sustentabilidade & verde, entre outros, e os formatos vão de workshops a masterclasses, debates ou experiências de imersão em realidade virtual.

Seis eventos em destaque

A conferência Economia de Lisboa - Retomar e Construir o Futuro é o evento central da semana que decorrerá no dia 27 de maio às 14h30 online a partir do Capitólio. O objetivo é lançar as bases da estratégia económica da cidade para os próximos anos, afirmando Lisboa como uma capital global, inovadora, inteligente e sustentável.

O workshop Novos Desafios do Turismo Criativo, organizado por Echos, Institute for Tomorrow, Please Disturb. É presencial dedicado a inovação e design thinking para pensar soluções para transformar Lisboa na capital do turismo criativo e conta com atividades diárias, mas apenas com 20 vagas, para os cinco dias, das 09h00 às 13h00, no Selina"s Secret Garden.

A Open House 42 Lisboa, evento presencial no dia 25 de maio, entre as 17h00 e as 18h30, inclui visita ao campus desta escola de programação, na Penha de França, para dar a conhecer o seu modelo de aprendizagem, considerado inovador, acompanhado de testemunhos dos alunos. As inscrições podem ser feitas no site da escola.

O Teletrabalho em Portugal é um evento online que junta a LISPOLIS e a Universidade Europeia, no dia 26 de maio, às 15h00, para conhecer as conclusões do estudo "Desafios da Gestão de Pessoas em Trabalho Remoto" que contou com mais de 500 participantes, bem como as perspetivas do painel de debate incluído na sessão.

No mesmo dia, à mesma hora, terá lugar a apresentação do Lisboa Empreende +, o programa de apoio a empreendedores e novos negócios da CML que ganha novas competências de forma a apoiar empresas e novos empreendedores na retoma.

Exibição do filme O Plano, no dia 27 de maio, às 21h00, da responsabilidade da Lx Filmes, incluído no tema da sustentabilidade e com entrada gratuita. Após a exibição (30 minutos) haverá uma conversa com presença do realizador Steve Sprung e outros convidados da Campanha dos Empregos pelo Clima.

O debate "A evolução e a importância das competências do futuro - de 2015 para 2025" no dia 28 de maio, às 11h00, será online e os Global Shapers de Lisboa irão comparar o que era mais importante há cinco anos com o que será crítico nos próximos cinco, debatendo sobre competências sociais, técnicas interpessoais e digitais, essenciais para o sucesso pessoal e profissional.

Iniciativa do Global Shapers Lisbon Hub, com link de inscrição também no site do evento, ou seja para consultar o programa completo da 10.ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa, o endereço eletrónico é : http://www.sel.madeoflisboa.com.

Responsável pelos espaços Negócios&Empresas e Negócios em Português da TSF - Rádio Notícias