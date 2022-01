Como antevê o país para 2022 e quais os principais desafios?

É sempre desafiante fazer antevisões e a pandemia de Covid-19 veio representar uma dificuldade extra. De facto, os tempos continuam a ser complexos e desafiantes, mas estou convicta de que a evolução do conhecimento, a aceleração da inovação em diversas áreas, e a própria capacidade de adaptação das pessoas e das empresas aos novos tempos têm conseguido conter uma "quase previsível" recessão económica e até dar algum ânimo a algum desenvolvimento económico.

E existem alguns indicadores que permitem olhar para o futuro com algum otimismo. Através do SIBS Analytics, temos assistido a uma acelerada recuperação económica após os vários períodos de maior confinamento. A OCDE prevê que o Produto Interno Bruto nacional cresça mais de 5% no próximo ano, previsões igualmente partilhadas pelo Governo e Banco de Portugal.