Encomendas e banca aceleram lucros dos CTT

Mais de 72 milhões objetos distribuídos e uma parceria com a Sonae Financial Services foram suficientes para que, em 2021, os CTT - Correios de Portugal não só recuperassem da desaceleração nos ganhos de 2020, como também superassem os lucros de 2019, tendo em conta o contexto pandémico.

O grupo liderado por João Bento obteve um lucro de 38,4 milhões de euros, em 2021, mais 130,4% face ao período homólogo. De acordo com as contas reportadas ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o operador postal mais do que duplicou os lucros em termos homólogos, devido "principalmente" ao resultado operacional recorrente antes de descontar as despesas com impostos e juros (EBIT) de 60,1 milhões, com "incrementos significativos" na área Expresso e Encomendas e Banco CTT.

