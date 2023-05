Empresas podem pagar menos do que o salário mínimo. Saiba em que situações

Em janeiro deste ano, o salário mínimo nacional em Portugal aumentou de 705 euros para 760 euros, representando a maior subida de sempre. Este é o valor mínimo legal que uma entidade patronal tem de pagar aos seus trabalhadores em Portugal, salvo exceções previstas na lei do trabalho.

Assim, de acordo com artigo 275.º do Código do Trabalho, é permitida a redução do ordenado apenas em duas situações:

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia