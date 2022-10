Empresas não podem fugir ao digital

Promovida pela Câmara Municipal de Loures, a mostra "Loures investe em si" procurou juntar as empresas da região e os munícipes que procuram novas oportunidades de trabalho. Em paralelo, o debate com o tema "No futuro, que empresas?" decorreu durante a tarde de sexta-feira, e juntou empresários e representantes de instituições do Estado ligadas ao apoio ao investimento para uma conversa aberta sobre os desafios das organizações numa economia cada vez mais digital.

Em palco estiveram Peter Villax, empresário e presidente da Associação de Empresas Familiares; Armando Militão, administrador da Valorsul; Pedro Cilínio, diretor de Investimento para a Inovação e Competitividade Empresarial do IAPMEI; e Bernardo Sousa, diretor executivo do Portugal Digital. Assista ao debate aqui.