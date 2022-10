Emprego do 1.º semestre e salário mínimo adiam provável crise de rendimentos em Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal, em Lisboa, a 3 de novembro de 2021

O primeiro semestre deste ano - apesar da inflação súbita e crescente e de vários sinais péssimo para a evolução futura da economia, como a crise decorrente da guerra na Ucrânia desencadeada em fevereiro - ainda foi marcado por um aumento importante na criação de emprego, uma queda substancial no desemprego face à primeira metade de 2021, pela subida no salário mínimo nacional no início de 2022 e pela atualização das pensões (mais o reforço extra de cerca de 10 euros).

Mas estas forças tendem a esbater-se e há outras mais negativas em crescendo, como os juros, a inflação e o abrandamento rápido da atividade.

Esses fatores favoráveis, entre outros, terão permitido evitar grandes retrocessos no rendimento disponível de imensas famílias portuguesas, de acordo com resultados de um estudo do Banco de Portugal (BdP), publicado ad hoc no âmbito do boletim económico de outubro, esta terça-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, a situação tenderá a agravar-se no segundo semestre, período que já sofre o impacto da subida das taxas de juro, uma inflação ainda mais elevada e solavancos na atividade económica por causa da crise internacional, que continuou imparável.

Na simulação feita pelo BdP, embora o rendimento disponível nominal médio da população tenha avançado 5,1%, a inflação registada na primeira metade do ano foi de 6,2%.

Isso já conduziu a uma quebra do rendimento disponível geral (real) de 1%.

Leia mais em Dinheiro Vivo.