Emprego desce 0,4% face a máximo de dezembro

A população empregada caiu em fevereiro pelo segundo mês consecutivo após ter atingido no final do ano passado um máximo histórico de mais de duas décadas, com quase 4,9 milhões de trabalhadores estimados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A descida nos dois primeiros meses de 2022 corresponde a menos 17,8 mil trabalhadores empregados, ou menos 0,4%, do que em dezembro.

Os dados provisórios sobre o mercado de trabalho em fevereiro foram ontem publicados, com o INE a rever também as estimativas que tinha apresentado para janeiro. A revisão corrige a trajetória no desemprego, que agora surge a descer nos dois primeiros meses deste ano, e favorece também sobretudo a taxa de desemprego jovem. Em janeiro, é revista em baixa de 0,7 pontos percentuais, para 20,4%. E, finalmente, em fevereiro, pela primeira vez desde o arranque da pandemia, desce abaixo dos 20%. Fica em 19,9%.

O INE também revê em baixa os dados de recuo no emprego apresentados há um mês para janeiro. As novas estimativas apontam agora para um decréscimo residual, de meros 0,08%, aprofundado em fevereiro, com nova quebra mensal de 0,3%. A descida ao longo dos últimos dois meses corresponde agora àquela que antes se previa ter ocorrido apenas em janeiro: menos 0,4% de emprego, com menos 17,8 mil a trabalhar.

Por idades, os trabalhadores contabilizados como jovens (entre os 16 e os 24 anos) ficaram em fevereiro 0,4% abaixo dos números de emprego de dezembro, com menos nove mil postos de trabalho ocupados, mas melhorando ainda a situação relativamente a janeiro. Fevereiro terá terminado com 256,9 mil jovens no emprego em números que continuam a comparar mal com aqueles que se registavam antes da pandemia. O emprego jovem abrangia cerca de 296 mil em fevereiro de 2020.

Em fevereiro, e pela primeira vez desde o impacto da pandemia, a taxa de desemprego jovem terá ficado abaixo dos 20%.

Entre os adultos, acima dos 25 anos, o emprego desce também 0,4% face ao pico de dezembro, com menos 16,9 mil estimados como estando a trabalhar. São ainda assim mais de 4,6 milhões de trabalhadores no emprego, naquele que foi o terceiro melhor mês da séria estatística do INE, que recua até 1998.

No desemprego, fevereiro surge com uma estimativa de 297,5 mil desempregados, refletindo uma descida de 1,6% face aos dados mensais de dezembro, e que corresponde a menos 4,8 mil desempregados do que então.

O recuo no desemprego é mais acentuada entre os jovens. Novamente, comparando com o final de 2021, o desemprego jovem desce 5%, traduzindo-se em menos 3,4 mil pessoas entre os 16 e os 24 anos sem trabalho. A taxa de desemprego atinge então os 19,9%.

Acima dos 25 anos, a redução observada no desemprego é de 0,6%, correspondendo a menos 1400 indivíduos sem trabalho. A taxa de desemprego entre os adultos fica em 4,8% em fevereiro.

Globalmente, a taxa de desemprego estimada pelo INE para o mês passado foi 5,8%, inalterada face aos dados de janeiro deste ano e também de dezembro de 2021.

