Emirates passa de prejuízo a lucro recorde de 1,2 mil milhões até setembro

No semestre fiscal terminado em 30 de setembro, as receitas da Emirates foram de cerca de 15,3 mil milhões de dólares, mais do dobro do que no período homólogo (6,7 mil milhões de dólares).

Num comunicado, o presidente executivo do grupo Emirates, xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, disse esperar que o grupo "regresse ao histórico de lucros no final do ano fiscal", em março de 2023.

