Em dois anos, Medina corta défice em mais de 5 mil milhões de euros face ao aprovado nos OE

Se o CFP tiver razão e este ano o governo terminar com um excedente de 0,9%, desvio além do aprovado nos Orçamentos vai ser monumental e, em dois anos, Medina consegue consolidação orçamental extra de 8,2 mil milhões de euros, o equivalente a 3,4% do PIB.