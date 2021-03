EM DIRETO. Portugal que Faz debate soluções para Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro

A 10.ª edição da conferência Portugal que Faz realiza-se esta quinta-feira no Régia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia, em Vila Real. Nuno Augusto, presidente do parque tecnológico abre o evento e António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, realizará a primeira intervenção. O economista-chefe do Novo Banco, Carlos Andrade, fará o retrato económico da região de Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro.

Segue-se o debate habitual, moderado por Paulo Ferreira, jornalista do JN, e que contará com a participação de José Magalhães Correia, presidente do NERVIR - Associação Empresarial de Vila Real, Vitor Pimentel, presidente do ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega, Hélder Teixeira, presidente da NERBA - Associação Empresarial do Distrito de Bragança e Paulo Moreira, presidente da ACISMC - Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macedo de Cavaleiros.