EM DIRETO. Portugal que Faz debate soluções para a região do Algarve

Loulé acolhe a conferência Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco em associação com a NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve

Além das presenças habituais do presidente executivo e economista chefe da instituição financeira, António Ramalho e Carlos Andrade, respetivamente, a iniciativa conta ainda com a participação de Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Daniel José do Adro, presidente da AHISA - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, Isaurindo Chorondo, vice-presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve e Luis Coelho, professor Universidade do Algarve.

A abertura e mediação do debate será da reponsabilidade de Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo.

Acompanhe em direto nesta página, a partir das 11:00.