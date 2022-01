EM DIRETO. Conferência 'O futuro é dos Fazedores'

Live. Founders Founders quer criar um país de Fazedores a partir do Porto

Para celebrar uma década de vida, O Dinheiro Vivo junta, esta terça-feira, o espírito dos Fazedores numa Conferência, no Estúdio do Time Out Mercado da Ribeira, em Lisboa.

Veja o programa completo AQUI

A conferência contará com a participação de Alexandre Fonseca (presidente executivo da Altice Portugal), bem como de cinco Fazedores premiados nos Altice Innovation Awards.

Depois, Maria José Campos (administradora do BCP), Teresa Abecasis (administradora da Galp) e Marta Sousa Uva (CEO da A-To-Be by Brisa) trocarão ideias no painel de debate A Transformação para o Futuro. E para conhecer melhor a Revolução Tecnológica na Era 5G, será a vez de Francisca Leite (diretora da Hospital da Luz Learning Health), Miguel Pinto Luz (vice-presidente da Câmara Miunicipal de Cascais), Tiago Mendes Gonçalves (CEO da Innowave) e André Pires (COO da Multipessoal) tomarem palavra.

A completar uma manhã a olhar para o futuro, Luís Rodrigues, diretor executivo da Startup Braga, vai mostrar-nos até onde pode levar-nos o talento português e revelar o que os nossos empreendedores andam a criar pelo país inteiro.

Porque o Futuro é dos Fazedores.