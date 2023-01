EM DIRETO. Assista à terceira sessão de seis diálogos de sustentabilidade

A agenda de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas tem sido a bússola para os assuntos sociais e económicos.

Num tempo de mudanças estruturais, a economia Azul, está em discussão na terceira sessão dos Diálogos de Sustentabilidade.

Uma parceria da TSF, Diário de Notícias, Jornal de notícias e Dinheiro Vivo com a Fundação Inatel.

Assista em direto, a partir das 10.00.

PROGRAMA:

09.30 Receção dos convidados

10.00 Boas vindas Pedro Cruz Diretor Executivo TSF Rádio Noticias

10.20 Filipe Duarte Santos, Presidente CNADS

10.40 António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar

11.00 Início do diálogo com ambos os convidados

12.30 Encerramento