Educação é o principal motor de desenvolvimento da sociedade

O emprego não é visto por todos como o principal fator de desenvolvimento humano do país. É a Educação que os portugueses identificam como o verdadeiro motor da sociedade, seguido pela Saúde. O Trabalho surge apenas em terceiro lugar, revela um estudo realizado pelo Cetelem-BNP Paribas Personal Finance em parceria com a NielsenIQ.

Apesar dos constrangimentos vulgarmente atribuídos ao sistema de ensino em Portugal, como as greves dos professores, o abandono escolar, o nível de escolaridade da população ou o envelhecimento dos docentes, é na Educação que 39% dos portugueses depositam a confiança para o progresso do país, de acordo com o estudo "Desenvolvimento humano, fator chave para o sucesso de Portugal".

Já a Saúde acolhe 22% das respostas como sendo um tema top of mind para alavancar Portugal, "reforçando ainda mais a sua importância desde a pandemia de covid-19", lê-se na nota que acompanha o estudo.

Só para 8% dos portugueses é que o Trabalho é encarado como determinante para desenvolver o país, num contexto em que os promotores da análise destacam os atuais desafios decorrentes da "volatilidade mundial".

Numa análise mais fina, percebe-se que, para 63% dos portugueses, são os cidadãos os principais responsáveis pelo desenvolvimento humano, enquanto 57% atribuem essa função ao Estado, havendo uma boa fatia de inquiridos, 55%, que colocam as escolas nesse papel.

Na mesma lógica, só 43% dos portugueses admitem que as empresas têm um contributo a dar na dinamização do país. Mas as próprias empresas, também auscultadas para o estudo, assumem que "quanto maior for o desenvolvimento humano no seio da organização, maior será a sua competitividade, o que consequentemente resultará no aumento da competitividade nacional", acrescentam os analistas.

Papel das empresas

Mas o estudo não se fica pela componente do desenvolvimento humano, também inclui temas relacionados com as condições de trabalho. Assim, ao nível empresarial, os inquiridos foram chamados a pronunciarem-se sobre um conjunto alargado de questões, desde logo, sobre o que mais valorizam no emprego. Além do salário, 33% colocam o refeitório no topo das regalias e 31% consideram que dias de férias extra, acima dos que estão definidos por lei, como outra vantagem laboral relevante.

Já quando o assunto é a continuidade ou mudança de emprego, os seguros de saúde (20%) e a flexibilidade laboral (17%) "são benefícios que têm vindo a ganhar cada vez mais peso no processo de tomada de decisão dos portugueses". A avaliar pela auscultação, os Planos Poupança Reforma são valorizados apenas por 3% dos inquiridos no âmbito dos benefícios laborais.

Ainda em contexto empresarial, uma expressiva maioria dos portugueses (96%) afirma identificar-se com os valores da empresa onde trabalha, "mas apenas 13% se dizem muito ou totalmente alinhados com esses valores".

Em matéria de retenção ou migração de talentos, 24% dos inquiridos reconhecem ter um grau de envolvimento elevado com a sua empresa, mas a maior parte (55%) diz ter um grau mediano e 16% admitem um nível baixo ou inexistente.

Mesmo assim, 53% garantem não estar à procura de outro emprego; 49% dizem bem da empresa para a qual trabalham; 48% recomendam-na a amigos e a familiares; e 47% até sentem orgulho no seu empregador, "vestindo a camisola de forma intencional".

A análise mostra que metade dos entrevistados dizem sentir-se "muito felizes" no seu local de trabalho, sendo maior a satisfação com a liderança e o regime laboral do que com os benefícios (40%), os rendimentos (39%) ou a flexibilidade (38%).

O estudo foi feito no ano passado, entre julho e setembro, mas só agora divulgado, e incluiu inquéritos a cidadãos em território nacional e a empresas francesas em Portugal.

Teresa Costa é jornalista do Dinheiro Vivo