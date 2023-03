EDP reduz 20% do preço do gás em média a partir de abril

O grupo EDP decidiu baixar o peso de uma das componentes do preço do gás natural, o que representará uma redução, em média, de 20% no fatura dos clientes residenciais da EDP Comercial. O novo preçário entra em vigor a 1 de abril.

"Apesar de o contexto de mercado ainda não ter estabilizado, a EDP Comercial considera ter condições para baixar a sua componente de preço aplicável ao Consumo de Energia", lê-se na carta enviada pela EDP aos clientes, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A partir de abril, os preços de todas as componentes da fatura vão manter-se exceto a rubrica "Energia e Estrutura Comercial", cujo preço por quilowatt-hora (kWh) desce dos 0,177500 euros para os 0,131000 euros, o que implica uma redução na parcela "Consumo de Energia" de 0,209600 euros/kWh para os 0,163100 euros/kWh.

"Com esta alteração, mantemos o compromisso assumido de melhorar as condições oferecidas aos nossos clientes assim que o contexto o permitisse", explica a empresa.

Os descontos de que os clientes dispõem mantêm-se, segundo a EDP, passando a incidir sobre este novo preço, tal como previsto nas respetivas condições contratuais.

