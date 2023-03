EDP. Lucro sobe 3% para 679 ME em 2022

A EDP totalizou 679 milhões de euros de lucro em 2022, mais 3% do que no ano anterior, foi esta quarta-feira comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação remetida ao mercado, em 2021, o resultado líquido atribuído aos acionistas da elétrica foi de 657 milhões de euros.

Para os resultados de 2022 contribuíram a atividade de renováveis na Europa e as operações de redes de eletricidade no Brasil. No sentido inverso, a seca extrema registada em Portugal "penalizou fortemente" os resultados da EDP.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado aumentou 22%, face a 2021, para 4.524 milhões de euros. O investimento bruto duplicou, no período em análise, para 6.700 milhões de euros, 96% dos quais em energias renováveis e redes de eletricidade.

Em particular, no que se refere às energias renováveis, a EDP instalou, nos últimos 12 meses, mais quatro gigawatts de capacidade em construção.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, os custos financeiros líquidos ascenderam a 910 milhões de euros, com o custo médio de dívida a fixar-se em 4,4%, "penalizado, sobretudo, pelo aumento da inflação no Brasil". No final de 2022, a dívida líquida da EDP situava-se nos 13.200 milhões de euros, um aumento de aproximadamente 1.700 milhões de euros devido à aceleração dos investimentos.

O Conselho de Administração da empresa vai propor à Assembleia-Geral de acionistas a distribuição de um dividendo de 0,19 euros por ação, em linha com o ano anterior.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, as ações da EDP desceram 1,42% para 4,71 euros.