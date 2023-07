EDP e Navigator instalam maior central solar para autoconsumo da elétrica no país

A Navigator escolheu a EDP Comercial para a instalação do maior parque solar para autoconsumo da elétrica no país, de 17 Megawatts (MWp), no complexo industrial da produtora de papel, na Figueira da Foz, foi anunciado.

"Quando instalado, o parque solar terá o tamanho de 17 campos de futebol e será o maior para autoconsumo da EDP em Portugal. Terá capacidade para produzir 26 GWh [Gigawatts-hora] de eletricidade por ano, a energia renovável que seria suficiente para fornecer anualmente cerca de 10.500 famílias", informou a EDP, em comunicado, sobre o contrato com a The Navigator Company para instalação de 26.000 painéis solares no complexo da produtora de papel na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Segundo a mesma nota, o projeto vai evitar a emissão de mais de 7.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Além da sua dimensão, esta central distingue-se também pelo seu caráter inovador no panorama nacional, sendo uma das primeiras a utilizar painéis solares com módulos bifaciais, uma tecnologia que permite que ambos os lados do painel retenham luz solar, aumentando até 30% a capacidade do parque", referiu a EDP.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia