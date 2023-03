EDP Comercial perdeu 136 mil clientes desde aumento de preço do gás natural

A EDP Comercial perdeu cerca de 136 mil clientes residenciais de gás natural, no decorrer do aumento médio da fatura de 30 euros mensais, mantendo atualmente pouco mais de meio milhão de clientes, disse esta quinta-feira a empresa.

"Nos últimos meses, no decorrer das alterações de preço, saíram cerca de 136.000 clientes da EDP Comercial. Hoje temos uma base de pouco mais de meio milhão de clientes residenciais de gás", disse a presidente da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, em conferência de imprensa sobre o plano estratégico para 2023-2026, em Londres, questionada sobre o número de clientes que a EDP Comercial perdeu desde que anunciou o aumento médio de preços de 30 euros por mês, em agosto, com efeitos a partir de outubro de 2022.

Adicionalmente, para fazer face ao aumento do preço do gás natural, no ano passado, foi permitida a mudança para o mercado regulado de gás, tal como já acontecia na eletricidade.

Segundo um recente boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de agosto a dezembro, o mercado liberalizado perdeu 123.000 clientes domésticos, o que representa cerca de 10% dos mais de 1,2 milhões de contratos que tinha.

Já questionada sobre o preço da eletricidade em Portugal, a responsável salientou que "a EDP tem procurado praticar estabilidade de preços", estando entre 3% a 4% abaixo do preço no mercado regulado.

O presidente executivo do grupo EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, considerou ainda que os consumidores em Portugal "têm tido preços muito estáveis, face àquilo que tem sido a crise energética na Europa".

"Acho que tem sido uma prova de força do sistema elétrico português", apontou o líder da empresa, considerando que "o sistema [português] mostrou a sua resiliência", devido à grande penetração de renováveis.