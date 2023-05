Economia tem 2.ᵃ maior travagem da UE até 2024 e mercado laboral começa a dar sinais de fadiga

European Commissioner for the Economy Paolo Gentiloni addresses media representatives as he gives a press conference on Autumn 2021 Economic Forecast at EU headquarters in Brussels on November 11, 2021. (Photo by JOHN THYS / AFP)

A economia portuguesa deverá registar a segunda maior travagem no ritmo de crescimento económico nestes próximos dois anos (2023 e 2024), mostram as novas previsões da primavera da Comissão Europeia (CE), ontem divulgadas. A maior travagem deve acontecer na Irlanda, a terceira maior na Grécia.

A CE também assinala no novo estudo que o país já está a dar sinais de "arrefecimento" no mercado de trabalho, juntamente com outros quatro e cinco estados-membros da União Europeia (UE).

O crescimento em 2022 foi bastante forte (6,7%, quase o dobro do ritmo da zona euro) propulsionado por uma inflação muito elevada (8,1%, ligeiramente abaixo dos 8,4% da zona euro), um quadro que permitiu ao governo entregar um défice público muito reduzido (0,4% do PIB - Produto Interno Bruto), apoiado numa coleta de impostos elevada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões da primavera de 2023, Paolo Gentiloni, o comissário europeu da Economia, considerou que este efeito inflacionista vai continuar este ano, permitindo ao Ministério das Finanças de Fernando Medina entregar, se tudo correr como previsto, um défice ainda mais baixo, na ordem dos 0,1% do PIB.

Por isto, Portugal recebeu alguns elogios do antigo ministro das Finanças de Itália. Mas há problemas latentes.

A retoma continua, mas, como referido, depois do alto voo de 2022, a economia vai ajustar fortemente em baixa.

Este ano, o País cresce 2,3% em termos reais (a CE mais do que duplicou a previsão de fevereiro, que era de apenas 1%) e no seguinte, apoiado em imenso turismo e na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fundos europeus que, supostamente, entram de vez em velocidade de cruzeiro (é a hipótese de trabalho da CE).

Muito investimento público, fadiga no mercado laboral

O investimento público descola, mas o consumo privado nem por isso. E, assim, a economia torna a abrandar.

No entender de Bruxelas, o mercado de trabalho já começa a dar sinais de fadiga. "Em alguns países, o abrandamento no final do ano deixou a sua marca no mercado de trabalho."

Em países como "República Checa, Letónia, Lituânia, Hungria e Portugal já há emprego a cair ou estabilizado ao longo de 2022" e as taxas de desemprego começaram a subir "na Hungria, Portugal, Luxemburgo, Lituânia e Chipre".

Para a CE, "isto sugere que os mercados de trabalho começaram a arrefecer nestas economias".

Bruxelas alertou ainda que as famílias portuguesas, sendo das mais expostas a contratos de crédito à habitação indexados a taxas de juro variáveis, vão sentir o peso do agravamento do custo da dívida ainda mais, o que reduz o poder de compra (juntamente com a inflação, que vai continuar elevada).

Ato contínuo, este contexto tende a deprimir o consumo privado, que só deve crescer 0,5% este ano, em termos reais, depois de uns impressionantes 5,8% no ano passado.

Assim, o crescimento económico real (do PIB) acumulado, combinado, de 2023 e 2024 será 4,9 pontos percentuais inferior ao de 2022. Ou seja, quase que apaga os ganhos de riqueza interna obtidos no ano passado muito à boleia da bolha inflacionista. O consumo privado costuma valer cerca de dois terços do PIB.

Mas este ambiente de inflação elevada deve persistir ao longo deste ano, alimentando um pouco mais o avanço da receita fiscal, o que fará baixar ainda mais o défice, como referido.

O défice mais baixo dos que têm défice

Se assim for, entre os países que ainda registam défice este, Portugal terá o nível mais baixo da zona euro e o terceiro saldo orçamental mais elevado da região. Isto porque Irlanda e Chipre vão conseguir entregar excedentes orçamentais, apesar da crise.

Segundo a CE, a compressão do défice português até será mais forte face ao plano do Ministério das Finanças, de Fernando Medina, que aponta para 0,4% este ano. E isto acontece, mesmo mantendo parte das medidas de apoio contra o custo da energia. Bruxelas espera que estas desapareçam na totalidade apenas em 2024.

"Prevê-se que o défice público de Portugal diminua em 2023 para 0,1% do PIB e se mantenha inalterado em 2024" e que "o crescimento dinâmico das receitas públicas prossiga em 2023, abrandando ligeiramente em 2024".

"A receita fiscal é o principal motor deste crescimento, em especial da tributação indireta [como o IVA], refletindo a continuação de preços elevados", indica o executivo europeu.

E "projeta-se que as despesas públicas continuem a expandir-se" e que "a pressão ascendente dos apoios sociais e da massa salarial pública persista" até final do ano que vem, acrescenta Bruxelas.

Fraquezas e uma bicicleta

A economia portuguesa tem várias vulnerabilidades e uma das mais destacadas nas novas previsões Comissão é a exposição elevada de muitas famílias à subida repentina e de grande amplitude ao nível das taxas de juro, sobretudo os particulares que pediram empréstimos mais recentemente para comprar casa.

"Alguns países registam uma grande percentagem de empréstimos à habitação indexados a taxa variável, como por exemplo, Finlândia, Portugal, Chipre, Estados Bálticos, Suécia, Polónia, Roménia e Bulgária, onde as famílias podem estar a sofrer perdas de rendimento, com possíveis repercussões no consumo", lamenta a CE.

Segundo o Banco de Portugal, no mais recente Relatório de Estabilidade Financeira, divulgada na semana passada, em Portugal, "o stock de crédito à habitação com taxas de juro variáveis continua a ser predominante (cerca de 90% do total)".

E, pior, "mais recentemente, o indexante a sei meses [Euribor a seis meses] tem ganho terreno nos novos empréstimos, em detrimento do indexante a 12 meses", apontou o banco central governado por Mário Centeno.

Num contexto destes, Portugal registou, no ano passado, uma perda média de poder de compra salarial (por causa da inflação) na ordem dos 0,2%.

Em todo o caso, ficou abaixo da média da zona euro, onde a erosão real foi de 2,3%.

Este ano pode acontecer uma ligeira recuperação, que rondará 1,3%, mas no próximo, o ritmo do salário médio real por trabalhador previsto colapsa novamente e ficará praticamente estagnado (0,2%), diz a CE.

António Costa, o primeiro-ministro, reagiu com alguma cautela.

"Quando temos uma boa notícia na economia, isso não nos deve fazer descansar. Pelo contrário, deve fazer-nos compreender o seguinte: Tal como nas bicicletas, ou continuamos a pedalar e a economia continua a crescer, ou se paramos então a bicicleta não anda e até pode mesmo descarrilar", disse o chefe do governo, citado pela Lusa.

Luis Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo