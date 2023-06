Economia portuguesa. Excedente externo de 693 milhões de euros até abril

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 693 milhões de euros até abril, que compara com um défice de 1965 milhões de euros no período homólogo, divulgou esta segunda-feira, 19, o Banco de Portugal.

Esta evolução reflete um défice das balanças corrente e de capital de 303 milhões de euros, inferior em 122 milhões de euros ao observado no mesmo mês de 2022. Segundo os dados das estatísticos da balança de pagamentos do banco central, o défice da balança de bens e serviços caiu 598 milhões de euros, à boleia de um recuo de 163 milhões de euros, do défice da balança de bens, para 1989 milhões de euros.



"Esta redução refletiu um decréscimo das exportações, de 271 milhões de euros, inferior ao decréscimo das importações, de 434 milhões de euros (-4,5% e -5,3%, ​​​​​​​respetivamente)", indica.

Já o excedente da balança de serviços avançou para 1900 milhões de euros, refletindo um aumento de 435 milhões de euros, fruto de um salto nas exportações (+20,2%) e importações (+12,8%) de serviços. A boa performance do turismo e os serviços e transportes deram ânimo às contas.

"As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram 22,5% e 10,0%, respetivamente, e resultaram num aumento do saldo desta rubrica de 308 milhões de euros. Em abril de 2023, as exportações de viagens e turismo totalizaram 1942 milhões de euros, o valor mais elevado da série para um mês de abril", indica o Banco de Portugal.

