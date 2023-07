Economia portuguesa deverá crescer 2,5% este ano e 1,2% em 2024

A economia portuguesa deverá crescer 2,5% neste ano e 1,2% em 2023, de acordo com as projeções da Allianz Trade, acionista da Companhia de Seguro de Créditos COSEC, divulgadas esta segunda-feira.

Os especialistas da Allianz Trade reviram, assim, em alta as projeções para economia portuguesa para 2023, prevendo agora que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional avance 2,5% em 2023 e 1,2% no próximo ano.

No último trimestre, os especialistas antecipavam que a economia portuguesa expandisse 1% em 2023 e 1,2% em 2024.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mesmo sentido, foram revistas em alta as previsões para a Zona Euro para 2023, apontando para um crescimento de 0,5% neste ano e de 1% em 2024.

Já quanto à inflação, as previsões sugerem que Portugal vai terminar o ano com uma taxa de inflação de 5,3% e de 3% em 2024, ficando próximo da média da Zona Euro, que deverá registar uma inflação de 5,6% neste ano e de 2,6% em 2024, encaminhando-se para o objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que é uma inflação próxima dos 2%.