Economia azul representa 5,1% do PIB e 4,1% do emprego em Portugal

A economia azul ou do mar representa 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,1% do emprego em Portugal, segundo dados da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM).

O Observatório da Economia Azul da DGPM revela que o mar tem também um peso de 5,4% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) total e 4% do VAB direto, de acordo com os últimos dados disponíveis, referentes a 2018.

Do total das exportações de Portugal, a economia do mar tem um peso de 5%.

No que se refere aos portos, transportes e logística, em 2020, foram movimentados três milhões de TEU (medida padrão utilizada para calcular o volume dos contentores) em Portugal e verificaram-se 661 navios registados com bandeira portuguesa e 61.000 marítimos ativos.

Também em 2020, foram levadas a cabo 213.382 ações de segurança costeira e levantados 7.576 autos.

