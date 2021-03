E vão três troféus. Seat Leon é o Carro do Ano 2021

Conheça os sete finalistas do Carro do Ano 2021

O Seat Leon é o novo Carro do Ano, sucedendo ao Toyota Corolla, vencedor em 2020. O familiar da marca de Martorell convenceu a maioria dos 20 jornalistas do júri - onde o Diário de Notícias tem assento - e conquista não só o prémio principal como foi ainda eleito o melhor Híbrido em 2021.

Depois de quatro meses de testes em estrada, com 35 candidatos a concurso, o júri composto por duas dezenas de jornalistas dos mais importantes meios de comunicação social portugueses escolheram o modelo familiar compacto, produzido pela marca espanhola do grupo Volkswagen, para receber um título com o qual já está, por esta altura, devidamente familiarizado. Esta é a terceira vez que o Leon recebe esta distinção - 2001, 2014 e 2021.

Na fase final de votação, que decorreu na passada semana, o Seat Leon esteve em competição direta com os outros seis finalistas, tendo derrotado modelos como o Citroën C4, o Cupra Formentor, o Hyundai Tucson, o Skoda Octavia, o Toyota Yaris e o Volkswagen ID.3.

Nas diferentes classes do Seguro Directo Carro do Ano/ Troféu Volante de Cristal 2021, o Toyota Yaris foi eleito como o melhor Citadino, o Volkswagen ID.3 é o Elétrico do Ano, o Seat Leon PHEV recebeu a maioria dos votos para a escolha da melhor proposta entre os Híbridos, o Cupra Formentor é o novo Desportivo do Ano, a carrinha Skoda Octavia Break foi eleita Familiar do Ano e o novo Hyundai Tucson recebe o prémio de SUV Compacto do Ano.

Numa edição marcada pelas restrições à circulação em diferentes fases de confinamento devido à pandemia e com o mercado automóvel a atravessar tempos de crise e de incerteza - os concessionários estão de portas fechadas há semanas e as vendas em queda -, as marcas demonstraram notável resiliência e esta 38.ª edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso, teve um número recorde de concorrentes inscritos, com 35 modelos a concurso.

Lista de premiados:

Carro do Ano - Seat Leon

Seat Leon sucede ao Toyota Corolla como Carro do Ano

Citadino do Ano - Toyota Yaris

Toyota Yaris

Elétrico do Ano - Volkswagen ID.3

VW ID.3

Híbrido do Ano - Seat Leon PHEV

Seat Leon PHEV

Desportivo do Ano - Cupra Formentor

Cupra Formentor

Familiar do Ano - Skoda Octavia Break

Skoda Octavia Break

SUV Compacto do Ano - Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Os 20 jurados, que este ano tiveram de conviver com regras apertadas, quer na utilização das viaturas a concurso, quer no cumprimento das restrições à circulação, elegeram ainda o sistema Care Key, da Volvo, para o Prémio Tecnologia e Inovação.

O sistema Volvo Care Key é uma ferramenta que permite ao proprietário de um veículo definir limites de velocidade para si próprio ou para familiares ou amigos a quem empreste o carro, programando as chaves da viatura. É um sistema particularmente útil no caso de condutores inexperientes, com carta de condução recente, uma demografia com elevada incidência de acidentes rodoviários.