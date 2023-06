É possível ter um pacote de TV, Net e Voz por 12,50 euros por mês. Veja as ofertas mais baratas

A fatura dos serviços de televisão, telemóvel e internet é uma das despesas fixas da maior parte das famílias. E numa altura em que a inflação fez subir os preços dos bens e serviços, poupar tornou-se ainda mais importante.

Pode ser a hora de mudar de operadora para uma fatura mais em conta ao final do mês. Sabe, por exemplo, quantos canais tem na sua televisão? Ou há quanto tempo tem o seu contrato de telecomunicações? Os pacotes destes serviços, por vezes, mudam de condições e as operadoras fazem promoções com regularidade.

