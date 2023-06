"É possível que todos tenhamos sido enganados e temos de exigir revisão dos contratos com a Airbus"

Foi com críticas afiadas ao governo do PSD/CDS e ao negócio da privatização da TAP em 2015 que Pedro Nuno Santos quebrou hoje o silêncio quase seis meses depois de ter apresentado a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas e Habitação, no seguimento do caso da indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis.

O ex-governante pediu que os contratos com a Airbus sejam revistos, criticando o negócio feito pelo ex-acionista, David Neeleman, na privatização de 2015. "Sabemos que a TAP pediu uma auditoria. A capitalização foi feita com fundos da Airbus e a auditoria indica que é muito provável que a capitalização tenha sido financiada, na realidade, pela TAP. A auditoria é suficientemente grave para a ignorar e continuar a fazer as audições. É possível que todos tenhamos sido enganados: a TAP, o governo e o país. Se assim foi não podemos ignorar a informação", disse na sua intervenção inicial na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, esta terça-feira, 6.

Pedro Nuno Santos pediu a responsabilização da fabricante internacional de aviões. "Nós todos temos de exigir que contratos sejam revistos, a Airbus tem essa responsabilidade para com o país. É uma questão fundamental para lá da luta e do combate político, temos de garantir que tenha consequências e haja uma renegociação dos contratos", reiterou.

O ex-ministro lançou farpas também ao governo de Pedro Passos Coelho, garantindo que a venda da TAP à Atlantic Gateway "não libertou o país do peso que era a TAP". "Não aconteceu. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros. Poderia ser um negócio do ponto de vista financeiro aceitável se o PSD dissesse que o privado ficaria responsável por toda a dívida da empresa. Não foi o que aconteceu. Foram assinadas cartas conforto que têm consequências práticas, em que o Estado se comprometia a recomprar a TAP ou seja, o Estado ficava não só responsável pela dívida subjacente, de 600 milhões de euros, como por toda a dívida entretanto contraída", acusou. Ainda sobre as cartas conforto, que obrigavam o Estado a recomprar todo o capital da TAP em caso de incumprimento dos privados, Pedro Nuno Santos diz que estas "não são um detalhe, são o que permitiu que o negócio tenha sido feito, um mau negócio".

"A venda que foi feita significava que o negócio se corresse bem as mais-valias eram do privado, se corresse mal, o Estado pagava. Para o bem a empresa era do privado e para o mal era do Estado", criticou.

Pedro Nuno Santos, que se encontra atualmente com o mandato de deputado suspenso, referiu durante esta primeira intervenção que, nos últimos seis meses a "vontade de reagir era muita" face ao muito "que foi dito e escrito". Mas sublinhou que só se pronunciará sobre os temas relativos à indemnização para a Alexandra Reis dentro de uma semana, no próximo dia 15, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP (CPI).

"Nesta comissão em particular estou como convidado, tenho tempo limitado, não tenho o mesmo estatuto que terei na CPI", reforçou.

