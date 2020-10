É oficial. iPhone 12 é apresentado dia 13 de outubro

Tal como previsto, o lançamento do novo iPhone será feito este ano com algumas semanas de atraso devido à pandemia e já tem data marcada. A Apple acaba de anunciar que o evento online de apresentação do novo modelo - que deverá chegar sob a forma de iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max - será às 18h de 13 de outubro, na próxima terça-feira.

O convite para o evento tem como teaser a frase "Hi, Speed", que deverá ser um indício que pelo menos alguns dos novos modelos vão ter 5G.

A Apple já tinha lançado no início de setembro os novos Apple ​​​​​​​Watch e iPad, bem como o chamado bundle de serviços conjuntos, que chegam a Portugal este outono com algumas limitações face ao que existe nos EUA (sem a vertente de jornais e revistas, nem o novo serviço de fitness).

De acordo com a imprensa especializada, o novo iPhone 12 com deverá chegar com um novo design mais próximo do iPhone 4 e 5 e do novo iPad Pro, com extremidades mais retilíneas e já com suporte de 5G.

Os quatro modelos previstos - têm sido três a ser lançados - incluem um novo tamanho de 5,4 polegadas (mais pequenos do que o iPhone 11 Pro e que se pode chamar iPhone 12 mini) e o maior iPhone de sempre, com 6,7 polegadas (o 12 Pro Max). Além disso o iPhone 12 e 12 Pro devem vir com ecrãs de 6,1 polegadas (no caso do 12 Pro será ligeiramente maior do que o 11 Pro atual).

Espera-se ainda melhorias na taxa de atualização do ecrã, passando para 120 Hz, que promete maior suavidade e fluídez.

Podem surgir ainda novos produtos: desde novos headphones, passando por uma coluna inteligente mais pequena do que a HomePod atual. Também é possível haver novidades no que diz respeito a novos computadores Mac já com o chip da Apple feito com base na tecnologia ARM.

