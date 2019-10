E na noite legislativa das televisões o vencedor é...

A RTP1 foi quem liderou as emissões da noite legislativa, tendo colocado três programas sobre as eleições no TOP 5 dos mais vistos de ontem, tendo obtido durante o período da emissão (19h30 e 02h30) um share de 19,1%, de acordo com os dados de audiência trabalhados pela UM/IPG Mediabrands.

A TVI foi a estação que se ​​​​​​​segue com um share de 18,2% nesse período horário, com a SIC a ocupar a terceira posição com um share de 16,3%.

