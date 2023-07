"É fundamental acelerar [os licenciamentos], porque se tudo correr muito bem não há corrupção"

Manuel Reis Campos, que recentemente renovou o seu mandato - o sexto - à frente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), pede apoios para o desenvolvimento da construção modular, que poderá responder à necessidade de casas a preços acessíveis. E volta a criticar a carga fiscal que incide sobre o setor.

O Mais Habitação foi agora aprovado na Assembleia da República. A AICCOPN revê-se no programa?

Houve uma evolução desde que foi apresentado até ao diploma final. No pacote, há matérias que nós defendemos e outras que não pedimos. Coincidentemente, surgiu quando já eram conhecidos os dados dos Censos 2021. O problema do pacote Mais Habitação tem de ser visto pelos números. Podemos fazer uma comparação de como estávamos em 2011 e como estamos agora. Há 11 anos dizia-se que havia casas a mais, construção a mais. Havia tudo a mais. Hoje, a habitação é uma prioridade da sociedade, que exige uma resposta. O país tem problemas ao nível da aquisição de casa, do arrendamento, da habitação pública... Na altura, os governos não ligaram nada e agora estamos na situação em que estamos.

O que se conclui da comparação dos dados sobre a habitação dos Censos de 2011 e 2021?

Em 2011, na década anterior, o setor construiu cerca de 68 mil habitações por ano. E na última década, que é o que dizem os Censos, construímos 15 mil habitações por ano. Antes, tínhamos cerca de quatro milhões de famílias, quase seis milhões de habitações. As pessoas dividiam e diziam: seis milhões de casas, quatro milhões de famílias, dá uma casa e meia por família. O que não é verdade. Há pessoas que têm 20 ou 30 casas, outras que têm uma e há quem não tenha nenhuma, e não vai ter nenhuma. Os governos alinharam com esta ideia e não conseguiram prever o que vivemos agora. Temos três situações: primeiro, construímos na última década apenas 15 mil habitações por ano; depois, mantivemos o parque público, ou seja, só 1,9% do que existe é habitação pública, estamos a falar de 120 mil habitações. Não se fez nada. A reabilitação aumentou, mas hoje temos mais edifícios a precisar de reabilitação. De facto, a reabilitação urbana teve um incremento muito grande, está-se a reabilitar bem - é um aspeto positivo -, mas há mais casas para reabilitar. O que é certo é que, nos últimos dez anos, o número de edifícios só cresceu 0,8% e as habitações 1,7%.

Este abrandamento na construção de casas não se deve à crise que assolou o país e o setor?

O setor teve capacidade para construir. Nós estamos a falar de uma média de 68 mil habitações construídas até 2011, mas o setor, em 2001, construiu 114 mil. Num ano só. Nós construímos mais num ano, do que na última década. Entretanto, as necessidades de reparação dos edifícios agravaram-se. Nós construímos menos do que os prédios que se degradaram. Em 2011, tínhamos 1,24 milhões de prédios a necessitar de reparação. Em 2021, passados dez anos, temos 1,27 milhões. O número aumentou. Não se fez nada e não foi só ao nível do parque privado, mas no público. No ano passado, construímos 30 800 habitações. Há dois anos, 28 mil. Em 2014, foram 6700, mas em 2001 foram 114 mil. No ano passado, foram transacionadas 167 mil casas. E há dois anos 165 mil. Novas eram apenas 30 mil. E isto se foram todas vendidas. Vendemos no ano passado 31,8 mil milhões de euros em habitações, mas muito poucas eram novas. É necessário construir mais, reabilitar mais e aumentar o parque público. É o que não foi feito, o que deveria ter sido feito ao longo dos anos. Nós temos um legado que coincidiu com os Censos de 2021, que nos dizem o que foi esta época e o que foi a anterior. O meio da década corresponde à crise.

O Mais Habitação não oferece soluções para responder a essa necessidade de construção?

Há medidas que são positivas. A AICCOPN falou com a ministra da Habitação, antes da elaboração do programa. É positivo dizer que se podem reconverter imóveis de comércio e serviços em uso habitacional. Mas essa reconversão tem de ser a mais simplificada possível. Não deve criar problemas nas câmaras. As cooperativas, a promoção da construção a custos controlados para arrendamento acessível, são matérias que acho fundamentais. É pena que não haja neste pacote alguns incentivos à construção modular. Até porque também temos um problema novo. É preciso construir mais e reabilitar mais, mas coloca-se a questão: a que custos, a que preços? O setor não tem nenhum problema em construir, mas depois as pessoas têm capacidade para comprar a esses preços? Nos últimos três anos, os custos aumentaram 50%. O que precisamos é construir bem, mas a preços acessíveis. Não estou a falar das rendas acessíveis, estou a falar de casas a preços acessíveis à população. Precisamos de maior rapidez na execução da obra. A construção modular tem de facto de prevalecer e tem de haver uma ajuda.

O programa incentiva a construção modular. Há projetos nesse sentido?

É tudo boas intenções, mas não chega. As maiores empresas do setor já estão a trabalhar na construção modular, mas nós precisamos de capacitar mais empresas nesta área. Até porque o problema da mão-de-obra diminui e é para aí que temos de ir. Temos de apostar na construção modular, na industrialização do setor, na reconversão de materiais, o BIM tem que passar a ser obrigatório. É esse o caminho para construir mais e mais rápido. Mas a celeridade não é só na construção. Os promotores não podem aguardar três e quatro anos pelo processo de licenciamento. Não faz sentido e muito menos agora com esta inflação e taxas de juro. Esta questão da simplificação dos licenciamentos e da celeridade é fundamental.

O setor tem de se modernizar?

O setor tem ao longo dos tempos sabido modernizar-se. Nós temos capacidade. Não há nenhuma obra que eu conheça ou plano que o setor não tenha conseguido dar resposta. A nossa arquitetura, a nossa engenharia, a nossa construção dá cartas no exterior, são reconhecidas a nível internacional. Há algumas coisas que vão ter de ser obrigatórias para o novo ciclo de investimentos. A capacitação das empresas, a obtenção de novas competências, a obrigatoriedade de alguns procedimentos. Este caminho tem de ser acompanhado por uma vontade do Estado. Até porque um dos problemas que se vai continuar a impor-se é a falta de pessoas. É preciso formação profissional.

O setor tem dois centros de formação. Conseguem dar resposta?

Em 2018, começou o processo de integração das duas associações do setor, a AICCOPN e a AECOPS, e penso que ficará concluído neste ano. Portugal terá uma só associação de construção. Temos dois centros de formação e vamos manter os dois centros. Nós entendemos que a qualificação, a formação profissional é fundamental. Para resolver o problema da mão-de-obra vamos ter que trazer pessoas de fora e formá-las. Os dois centros têm muita experiência e podem dar um contributo forte. O Estado pode ajudar facilitando a vinda de outras pessoas. Hoje já existem protocolos. Já começa a haver uma evolução positiva. Mas o Estado é lento. Precisamos de ativar este processo.

A associação tem-se batido por uma redução fiscal na atividade. Continuam sem ser ouvidos?

Um dos pontos fundamentais de que falei com a ministra da Habitação é que o imobiliário não pode ser uma fonte inesgotável de impostos. Temos uma lei que diz que o IVA da construção pode ser deduzido, mas depois as interpretações da Autoridade Tributária não vão nesse sentido. Criou-se o AIMI há quase oito anos, um imposto que reverte para o Estado, só é municipal de nome, e que era para durar um ano. Quando falamos na redução do imposto do IVA estamos a falar em 17%. É de 23% para 6%. É muito dinheiro. Entenderam que era mais relevante a questão do arrendamento coercivo e das casas devolutas. Ninguém sabe o que é isso e não terá efeito prático nenhum. Já existem penalidades para as casas devolutas e não foram utilizadas. Nós queríamos que a redução do IVA para 6% fosse abrangente a todo o território nacional, que na reabilitação urbana houvesse uma leitura simples da lei e que durante um período fosse alargado ao resto da construção. Porque alteraram o período de isenção de prédios para revenda? Até agora esse período era de três anos. Se o proprietário vendesse ficava isento de IMT. Porque passaram para um ano? É um agravamento que vai afetar o mercado de compra e venda de imóveis. O investidor gosta de estabilidade fiscal e legislativa. Quando o mercado imobiliário está em alta, o Estado tem sempre a tendência de penalizar com impostos. E ficam. O AIMI era só para um ano. Já vão oito.

Também criticaram o fim dos vistos gold...

Tiveram problemas de vigarice, sabemos que tiveram, mas o plano é bom. A ideia sempre foi positiva. Desde 2012 faturámos cerca de sete mil milhões, quase 700 milhões por ano. Para manter o regime podíamos exigir habitação a preços acessíveis. Comprar casa em Cascais não. Passámos de 80 para 8. Foi pena. Para a criação de emprego não tinha efeito nenhum. O que interessava era o imobiliário. E nesse aspeto havia abusos, é um facto. É evidente que também foram pressões políticas. Dizem que é por causa do Alojamento Local e dos vistos gold que não há habitação. Não é nada por isso. No Porto, os vistos gold representam 0,9%. Podia-se fazer um tipo de exigência diferente. Ao ser mais exigente também era mais controlado, mais fiscalizado, mais filtrado. Toda a gente se meteu nisso, toda a gente andava a vender apartamentos.

A intenção do governo em simplificar os processos de licenciamento vai de encontro às vossas propostas?

Nós precisamos de dar ao investidor estabilidade fiscal e legislativa. E é fundamental que haja um acelerar dos procedimentos. Nós não podemos ter um país que demora anos a aprovar projetos. A gente sabe porque demora anos, porque se isto correr tudo muito bem não há corrupção. Não há absolutamente nenhum entrave. Nós precisamos de celeridade nos processos, mas sem que as câmaras venham depois dificultar. Nós também não estamos preparados para que isto seja rápido. É preciso tempo para formar as pessoas. Vão achar que passar de quatro anos para dois é muito. Mas não é. Nós precisamos que o Simplex do licenciamento seja consensual e não está a ser. Tem de haver rigor nesta matéria. É fundamental que as câmaras tenham a mesma interpretação que nós. E tem que começar a haver um envolvimento relativamente ao incumprimento. Os problemas dos empresários não são todos iguais. Podíamos ter um problema com um organismo. Mas no Porto é o A, em Coimbra é o B, em Lisboa é o C.

Este ano, há indicadores de alguma retração. Quais são as vossas perspetivas?

No primeiro trimestre, o investimento aparece-nos com alguma retração. O consumo de cimento diminuiu. Até abril, registou uma quebra de 4,1%. Há menos licenciamentos, que é o que nos preocupa mais. Houve uma redução de 13,2%. Já os contratos públicos promovidos e os celebrados aumentaram. Os contratos celebrados de obras públicas tiveram um aumento de 47%. Há 2,6 mil milhões de contratos promovidos. Temos muito mais obra e está a ser adjudicada, porque temos que ter isto preparado até ao fim do ano. É capaz de haver alguma prorrogação no prazo do compromisso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas o prazo final - 2026 - não terá alterações. Continuamos a apontar para um crescimento de 3,4% este ano. Agora, continuamos a precisar de 80 mil trabalhadores. Os vistos CPLP ajudaram, mas nós temos muito mais gente nos centros de emprego. Um terço das pessoas que precisamos está lá. O setor vai cumprir com o PRR.