Do salário mínimo às pensões: os novos compromissos do acordo de rendimentos

No próximo ano o salário mínimo sobe mais do que o previsto, assim como o referencial para subidas salariais nas empresas. No IRS, António Costa diz que o alívio em 2024 será "nas suas várias componentes: taxas, atualização de escalões e do mínimo de existência".