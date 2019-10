Do Opel Corsa ao Bentley Continental GTC, eis os candidatos a Carro do Ano 2020

A grelha de partida está definida e a 37ª edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, que vai escolher o sucessor do Peugeot 508, tem uma impressionante lista de candidatos. Ao todo, há 28 modelos a concurso, sendo que destes 24 vão estar na luta pelo título de Carro do Ano.

Peugeot 508, atual detentor do título de Carro do Ano

Numa altura em que a transição energética, rumo às várias formas de propulsão eléctrica, é um tema incontornável para toda a indústria, a comissão organizadora decidiu criar novas classes, dedicadas em exclusivo a veículos 100% eléctricos e híbridos. No fundo, reconhece-se, nas categorias desta edição do Essilor Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2020, a aposta e investimento que a esmagadora maioria dos construtores está a fazer na área da mobilidade eléctrica.

Mas, vamos aos candidatos. A lista completa pode ser consultada mais abaixo, sendo que os destaques vão, por exemplo, para o regresso da categoria Desportivo do Ano e para aquele que será um dos grandes quebra-cabeças para os 19 jurados - jornalistas em representação dos principais órgãos de comunicação social. Afinal, como é que se vota uma categoria onde convivem máquinas tão diferentes quanto o Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi com 275cv, o BMW 840d xDrive Cabrio com 320cv a beberem gasóleo ou, só para baralhar em definitivo as contas, o Bentley Continental GTC, com um W12 de 6.0 litros e seiscentos e trinta e cinco cavalos, sim, leu bem por extenso, são 635cv.

Agora que, estou certo, já consegui despertar um genuíno sentimento de solidariedade do leitor em relação aos 19 jornalistas/jurados que, com inquestionável sentido de serviço público e mesmo, diga-se, algum espírito de sacrifício cívico, vão testar aqueles três candidatos a Desportivo do Ano... podemos descer à terra.

A categoria de SUV Compacto é uma das mais recheadas de candidatos, refletindo uma tendência ou moda que tem caracterizado o mercado nos últimos anos. São 9 os candidatos a SUV Compacto do Ano, com propostas tão diferentes como os Audi Q3 e Lexus UX ou os Nissan Juke e VW T-Cross.

Nos Grandes SUV, há apenas dois candidatos, sendo que um deles bem que poderia fazer uma perninha na categoria de Desportivo do Ano. É o BMW X7 M50d (400cv, 760nm de binário máximo e 5,4"" dos 0 aos 100 km/h); vai estar a discutir o título com o Seat Tarraco 2.0 TDI 150cv.

Na categoria de Familiares, a escolha será entre cinco modelos: BMW 116d; Kia ProCeed 1.6 CRDi; Mazda 3 HB 2.0 Skyactiv-X; Skoda Scala 1.0 TSI e Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid. Nos mais pequenos há dois "clássicos" a concurso, com Opel Corsa 1.2 Turbo e Peugeot 208 1.2 PureTech a disputar o título de Citadino do Ano.

Pensando verde, há duas categorias para veículos mais limpos e com pegada carbónica mais reduzida. Nos 100% eléctricos, estão a concurso o Audi e-tron quatro, o DS3 Crossback E-TENSE e o Hyundai IONIQ EV. Entre os híbridos, a escolha será entre: Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI; Lexus EX 300h; Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid e VW Passat GTE.

O Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, uma iniciativa do Expresso e da SIC, entra agora na fase de testes, que vai durar até ao final do ano, sendo que os jurados terão de escolher os sete finalistas até meados de janeiro. Um mês depois, a meio de fevereiro, será tempo de anunciar o Carro do Ano 2020.

Os candidatos

Familiar do Ano

- BMW 116d

- Kia ProCeed 1.6 CRDi GT Line

- Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180 cv Excellence

- Škoda Scala 1.0 TSI 116 cv Style DSG

- Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black

Híbrido do Ano

- Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI Premium MY20 + Navi + Vision

- Lexus ES 300h Luxury

- Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

- Volkswagen Passat GTE

SUV Compacto do Ano

- Audi Q3 Sportback 35 TDI 150 cv S Tronic

- Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHDi 130 EAT8

- Honda CR-V Hybrid 2.0 Lifestyle

- Kia XCeed 1.4 T-GDI Tech

- Lexus UX 250h Luxury

- Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-G 122 cv Evolve Pack i-ACTIVSENSE

- Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 cv N-Connecta

- Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force SQUARE Collection 4x2

- Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 cv DSG

Desportivo do Ano

- Bentley Continental GTC

- Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi MY19 275 cv

- BMW 840d xDrive (Cabrio)

Grande SUV do Ano

- BMW X7 M50d

- Seat Tarraco 2.0 TDI 150 cv XCellence

Eléctrico do Ano

- Audi e-tron quatro

- DS3 Crossback E-TENSE Grand Chic

- Hyundai IONIQ EV MY20 + Pack Pele

Citadino do Ano

- Opel Corsa 1.2 Turbo 130 cv GS Line

- Peugeot 208 GT Line 1.2 PureTech 130 EAT8