Do Minho à detenção. A vida do cofundador da Altice

O empresário português Armando Pereira, cofundador do grupo Altice, vai comparecer este sábado perante um juiz para primeiro interrogatório, na sequência da investigação do Ministério Público (MP), que suspeita que o Estado e a Altice terão sido lesados em mais de cem milhões de euros com a alegada simulação de negócios e ocultação de proveitos na venda de património imobiliário da antiga PT.

Além do empresário, foram detidas para interrogatório outras duas pessoas. Segundo o Correio da Manhã (CM), trata-se de Jéssica Antunes (filha de Hernâni Antunes, parceiro de negócios de Pereira cuja a localização as autoridades ainda estão a procurar) e de Álvaro Gil Loureiro. Ambos serão donos de sociedades envolvidas nas operações suspeitas. Os três detidos serão ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, segundo o CM e a CNN Portugal.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP confirmou na quinta-feira a realização de "cerca de 90 buscas, domiciliárias e não domiciliárias - designadamente a instalações de sociedades e escritórios de advogados - em diversas zonas do país", nos dias 13 e 14 de julho, resultado de uma investigação iniciada "há cerca de três anos" pela Inspeção Tributária de Braga.

Está em causa a suspeita de práticas de crimes de corrupção, branqueamento, fraude fiscal e falsificação, incluindo, alegadamente, a "viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", bem como a "lesão dos interesses do Estado, em sede fiscal e da verdade tributária". O DCIAP acredita ter identificado uma "vantagem ilegítima" superior a 100 milhões de euros.

