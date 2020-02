Dívidas às construtoras portuguesas preocupam FMI em Angola

O Estado angolano está a demorar mais tempo do que se esperava para pagar os cerca de 500 milhões de euros em dívida às construtoras portuguesas. Esta situação está a preocupar a missão do FMI (Fundo Monetário Internacional) em Angola e o próprio governo de João Lourenço já admitiu que está a ser difícil pagar as dívidas, escreve esta terça-feira o jornal Público.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia