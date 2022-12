Certificados do Tesouro

A dívida pública diminuiu 6,1 mil milhões de euros, em outubro, para um total de 273,8 mil milhões. Os dados são do Banco de Portugal que dá conta que esta diminuição "reflete as amortizações líquidas de títulos de dívida, no valor de 6,6 mil milhões de euros".

Em sentido contrário, destaca o BdP, as responsabilidades em depósitos aumentaram em seis milhões de euros, em resultado de emissões de certificados de aforro no valor de 1,4 mil milhões, "parcialmente compensadas" por amortizações de certificados do Tesouro em 700 milhões.

