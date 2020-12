Dias de isolamento e doença também contam para prémio de desempenho dos profissionais do SNS

Para terem direito ao prémio de desempenho por estarem na linha da frente do combate à covid-19, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem de ter estado nessas funções durante, pelo menos, 30 dias, de forma continuada, incluindo dias de isolamento profilático e de doença com o novo coronavírus.

É o que determina o decreto-lei que regulamenta a atribuição de uma compensação salarial e de dias de férias pelo trabalho no combate à pandemia da covid-19, durante o primeiro período do estado de emergência, entre março e abril.

"Têm direito à majoração do período de férias e à atribuição do prémio de desempenho", os trabalhadores que tenham praticado atos "de forma continuada, considerando-se como tal os que consistem na realização efetiva de funções pelos profissionais de saúde, durante, pelo menos, 30 dias durante o todo o período em que vigorou o estado de emergência e onde se incluem os dias de descanso semanal obrigatório e complementar, bem como eventuais períodos de isolamento profilático ou de doença resultante de infeção por SARS-CoV-2, desde que decorrentes do exercício direto das funções", lê-se no diploma.

