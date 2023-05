Despedimentos, contratos, baixas. Tudo o que muda hoje na lei laboral

Foram 156 as mudanças à lei laboral aprovadas pelo Parlamento após uma maratona de votações entre 29 de novembro de 2022 e 3 de fevereiro deste ano, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. Deixamos aqui alguns exemplos do que entra em vigor nesta segunda-feira, dia 1 de maio.

BAIXAS MÉDICAS

Vai ser possível pedir baixa médica até três dias consecutivos pelo SNS24, até duas vezes por ano, sem direito a subsídio de doença, que só é pago a partir do quarto dia de baixa. A entidade patronal vai poder comprovar a autodeclaração de doença do trabalhador.

TRABALHO INFORMAL

Empresas e particulares que não declarem à Segurança Social os seus empregados, incluindo os do serviço doméstico, no prazo de seis meses, arriscam-se a uma pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias, que pode chegar a 180 mil euros.

