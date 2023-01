Desemprego sobe para 6,4% em novembro

A taxa de desemprego subiu para 6,4% em novembro, um valor superior face a "outubro e a agosto de 2022 (0,4 p.p. em relação a ambos os períodos) e a novembro de 2021 (0,2 p.p.)", indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em novembro, "a população empregada (4.886,8 mil) diminuiu em relação ao mês anterior (0,4%) e a três meses antes (0,3%) e aumentou relativamente a um ano antes (0,3%)"

Já a "população desempregada (331,6 mil) aumentou em relação aos três períodos de comparação (mês anterior, três meses antes e mês homólogo do ano anterior): 5,9%, 6,7% e 3,2%, respetivamente", lê-se no relatório do INE.