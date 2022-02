Desemprego continua a subir para os mais novos e apanha jovens da última crise

A crise trazida pela pandemia, por muitas vezes descrita como assimétrica, continua a trazer perspetivas mais sombrias para um dos lados do mercado de trabalho, o mais jovem, com as oportunidades a ficarem visíveis em 2021 para os mais velhos, com mais de 44 anos, os grandes beneficiários da recuperação do emprego em 2021, com estes trabalhadores a subirem 6,5% face ao ano anterior.

Do lado das gerações mais novas, porém, o emprego regrediu ainda em 0,8%, enquanto os números do desemprego mantiveram a subida também no último ano, com a taxa de desemprego jovem (dos 16 aos 24 anos) a atingir 23,4%, agravada, e a representar já 3,5 vezes a taxa de desemprego da população total.

Face a 2014, primeiro ano de recuperação de emprego após a última crise, os números do desemprego são hoje muito mais benignos. Mas, neste indicador está-se pior do que à saída dessa crise - mais longa, mais dura, mais transversal - quando a taxa de desemprego jovem representava 2,5 vezes a da população total. O desemprego jovem caía há oito anos, agora não. As explicações serão várias.

