Desempregados em formação em máximo de quase quatro anos

O número de desempregados em ações de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) atingiu em novembro 108.478, estabelecendo um máximo de quase quatro anos, e contribuindo para atenuar os números do desemprego registado pelo terceiro mês consecutivo. Só em janeiro de 2017 havia mais desempregados em formação: eram 109.991 indivíduos.

No último mês, o desemprego registado pelo IEFP tornou a cair, 1,3% em relação a outubro, com o número de desempregados registados a ficar abaixo dos 400 mil pela primeira vez desde abril. Havia 398.287 desempregados inscritos e disponíveis para o emprego, segundo dados divulgados ontem, quinta-feira. Para a redução contribuiu um recuo ligeiro de 6% nos novos inscritos ao longo do mês - menos 3281 do que em outubro -, mas também, e sobretudo, um novo salto nos formandos do IEFP.

Comparando com outubro, o número de ocupados em formação - que, por isso, não contam como desempregados - subiu 16%, com mais 14.890 indivíduos. Já em outubro, este universo levava um crescimento mensal de 14%, com mais 11.528 pessoas. Em setembro, mês em que os números da formação começaram a recuperar, a subida foi de 1,5%, com mais 1244 indivíduos ocupados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim, e desde agosto, o IEFP conta mais 27.642 desempregados ocupados em formação profissional que não entram no total de desemprego registado. No mesmo período, e sem que tenha havido evolução positiva nas colocações e ofertas de emprego, o total de inscrições ativas de desempregados recuou em 11.044.

A formação do IEFP sofreu no período inicial da pandemia um forte recuo, mas estará a ser recuperada em formato misto - presencial e remoto -, com medidas para mitigar a disseminação do novo coronavírus.

O grande salto da atividade de formação do último mês, mostram as estatísticas do IEFP, ocorreu em Lisboa, com um crescimento de 78% no número de ocupados. Seguem-se Póvoa do Varzim (mais 61%), Seixal (mais 52%), o centro da zona Oeste Norte, nas Caldas da Rainha (mais 51%), Santo Tirso (mais 40%) e Loulé (mais 34%).

Já comparando com agosto, os números de desempregados em formação mais do que duplicaram em Lisboa e Loulé, e quase duplicaram em Setúbal. Há uma única zona do país onde se observa desde então um recuo no número de ocupados - a Amadora, com uma quebra de 1%.

Além dos mais de 108 mil desempregados ocupados em formação, o IEFP contava ainda em novembro 18.514 desempregados temporariamente indisponíveis para a procura de trabalho. Somados aos desempregados registados, há 525.279 desempregados contabilizados pelo IEFP. Este universo era de 516.180 em outubro, tendo havido um aumento de 2%.