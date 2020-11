Deputados aprovam criação de 400 novas camas em cuidados intensivos

OPartido Ecologista "os Verdes" conseguiu a viabilização parcial de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) que implica a criação de 400 novas camas em cuidados intensivos.

A norma teve os votos favoráveis do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV, CDS, Iniciativa Liberal e Chega e os votos contra do PS, resultando numa coligação negativa.

A proposta de alteração previa ainda "a contratação de 50 médicos, 600 enfermeiros e 200 assistentes operacionais, através da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado", mas este número acabou chumbado. Ou seja, haverá camas, mas não profissionais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A norma determina que a criação destas camas tem de ser feita até ao final do primeiro trimestre.

Vacinação gratuita

Também resultado de uma coligação negativa, o PSD conseguiu viabilizar a proposta para a vacinação gratuita contra contra a pneumonia pneumocócica para pessoas com doença respiratória crónica.

"O Partido Social Democrata considera que a vacinação contra infeções por Streptococcus pneumoniae deve ser gratuita para pessoas portadoras de doenças respiratórias crónicas, passando as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos a beneficiar de uma comparticipação de 69% na aquisição da referida vacina, já que é a partir dessa idade que, em regra, a referida doença se torna mais perigosa para a saúde e a vida humana", explica o PSD na nota justificativa da norma.

"Em 2021, o Governo, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, alarga a gratuitidade da vacinação antipneumocócica aos doentes com doenças respiratórias crónicas, comparticipando-a pelo escalão B (69%) para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, desde que mediante prescrição médica", lê-se na proposta.

Também por iniciativa do PSD e resultando de uma coligação negativa, foi aprovada a comparticipação do Estado nos tratamentos termais.

"Mantém-se em vigor, no ano de 2021, o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nos termos previstos na Portaria n.º 337.º-C/2018, de 31 de dezembro", indica a norma aprovada em votação na especialidade.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do DInheiro Vivo