Declarações de IRS de 2022 entregues dentro do prazo aumentam para quase 6 milhões

A campanha de IRS de 2022 terminou, em 30 de junho, com quase seis milhões de declarações entregues, um aumento de 245.648 submetidas dentro do prazo, face ao ano passado, informou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

"Até 30 de junho de 2023, o último dia do prazo de entrega das declarações de IRS referentes aos rendimentos de 2022, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já tinha recebido 5.970.244 declarações", informou o Governo, em comunicado, informando que "face ao ano passado, registaram-se mais 245.648 declarações entregues dentro do prazo".

De acordo com a AT, as declarações entregues através do IRS automático rondaram os 30% e através de forma manual, cerca de 70%.

Durante os próximos meses, irá continuar a análise e liquidação das declarações, destaca o Ministério das Finanças.

Até ao passado dia 4 de julho, a AT tinha liquidado mais de 5,2 milhões das declarações entregues, o que representa quase mais 100.000 do que em igual período da campanha do ano passado.

Dessas, cerca de 2,7 milhões corresponderam a reembolsos de IRS, num valor total de cerca de 2.770 milhões de euros, mais cerca de 149 milhões de euros quando comparado com o ano passado.

Além disso, foram ainda emitidas cerca de 940.000 notas de cobrança, num total de cerca de 1,8 milhões de euros, sendo as restantes nulas, ou seja, não exoistindo lugar a reembolso ou pagamento de IRS.

O prazo médio de pagamento de todos os reembolsos efetuados por transferência bancária situou-se nos 19,5 dias, sendo que os contribuintes que entregaram o IRS automático beneficiaram de um prazo médio de pagamento de reembolso de 16 dias.