De sete para dez euros. Governo melhora aumentos extra. "Resposta é a luta"

O governo melhorou a proposta de aumentos extraordinários para a função pública, dos sete para os dez euros entre os salários até 683,13 euros, avançou a Frente Comum esta quarta-feira na última ronda negocial para discutir salários após a aprovação do Orçamento do Estado.

"A resposta é a luta", garante Ana Avoila, a coordenadora da organização, que tem plenário marcado já para 28 de fevereiro para decidir as iniciativas de contestação que se seguirão à última greve geral da função pública, a 31 de janeiro. A estrutura manteve até aqui a exigência de aumentos gerais (90 euros por trabalhadores) e pedia nas atuais reuniões uma revisão geral da Tabela Remuneratória única para repor proporcionalidade entre escalões.

Para a Frente Comum, as negociações retomadas com o governo neste mês terminaram "da pior maneira". E fica o aviso: "Os trabalhadores têm as suas armas. As armas são a mobilização, a luta, dar sequência à grande manifestação de dia 31".

Na proposta inicial apresentada aos sindicatos da administração pública para aumentos além dos 0,3% de subida geral já decidida, o governo comprometeu-se com um aumento em sete euros para os salários até 683,13 euros. Um extra garantido a 150 mil funcionários, abrangendo assistentes operacionais e técnicos nos primeiros escalões, e com um custo estimado em 87 milhões de euros.

Agora, o aumento para os dez euros deverá levar quem está no quarto nível da tabela remuneratória única dos 635,07 euros aos 645,07 euros. Nos salários do quinto nível, nos 683,13 euros, a subida será para os 693, 13 euros, havendo ainda algumas posições intermédias que também serão abrangidas, segundo números avançados pelo governo ao Jornal de Negócios. A atualização de rendimentos entre os salários mais baixos ficará assim entre os 1,5% e os 1,6%.

Os restantes trabalhadores terão apenas 0,3% de subida, com referência à inflação do ano passado, naquela que é a primeira atualização de remunerações desde 2009.

Nestas negociações, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública admitia ir mais longe "nuances" na proposta dos sete euros, perante as contrapropostas dos sindicatos. A ministra Alexandra Leitão, em entrevista à RTP na passada semana, admitiu considerar a possibilidade de aumento dos dias de férias dos trabalhadores, e também mostrava já então abertura para elevar os salários mais baixos em dez euros.

Já na segunda-feira, os sindicatos confirmaram que haveria abertura para equacionar o aumento dos dias de férias. Em comunicado, o governo também deu conta da intenção de considerar as contrapropostas sindicais "faseadamente", e não apenas em 2020, incluindo a proposta de atualização do subsídio de refeição.

