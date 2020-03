No princípio era o problema do cancelamento das viagens, depois a confusão nos supermercados, seguida dos transportes públicos a deixar os portugueses à beira de um ataque de nervos. No meio do surto do covid-19, as burlas estão a ganhar expressão e já há consumidores a queixar-se de subida de preços de bens de consumo essenciais. Desde o início da pandemia, o Portal da Queixa recebeu 506 reclamações relacionadas com o surto do novo coronavírus.

"A evolução tem sido muito manifesta e tem incidido na maioria acerca das agências de viagens e das companhias aéreas. A dificuldade no contacto com as agências e o reembolso das viagens canceladas foram os motivos que mais geraram reclamações", adianta Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa. Só os problemas relacionados com as agências de viagens geraram 231 queixas, seguida de 89 focadas nas companhias aéreas, com os consumidores a relatar problemas com remarcação, cancelamento ou reembolso de viagens já marcadas.