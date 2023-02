Da energia à renda da casa, a guerra esvaziou a carteira dos portugueses

Volatilidade será a palavra que melhor resume os últimos três anos na economia global. O embate da pandemia provocou um furacão nas cadeias de abastecimento e desenhou a base do que viria a revelar-se, nos anos seguintes, um verdadeiro pesadelo económico.

A 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, os desafios que já se verificavam adensaram-se e as consequências rapidamente se fizeram sentir na carteira dos portugueses. Um ano mais tarde, o custo de vida está exponencialmente mais alto, com efeitos óbvios na energia, alimentação e habitação. "O que vamos ter nos próximos meses na Europa continua a ser um cenário de muita incerteza", avisa Fernando Alexandre, doutorado em economia e professor na Universidade do Minho.

Um dos temas é o aumento da fatura energética, com efeitos diretos, como a subida do valor de combustíveis e gás, e indiretos, com o incremento a chegar a todos os bens cuja produção e transporte dependa do petróleo, do gás ou do carvão. Isto significa que quase tudo foi afetado pela crise energética que resultou da dependência europeia face ao gás russo.

Só em 2021, as exportações energéticas da Rússia com destino à UE terão rendido cerca de 400 mil milhões de euros. "A inflação sentiu-se em toda a Europa e não tem apenas a guerra como causa, já era anterior. Mas foi acelerada com este choque energético e nos bens alimentares", diz o economista.

A necessidade de reduzir a dependência energética dos combustíveis fósseis russos levou a UE a criar, em maio de 2022, o programa REPowerEU, de forma a diversificar a origem destas importações. Em Portugal, apesar de o gás russo não ter um peso assinalável nas compras energéticas do país, o governo criou, em parceria com Espanha, o mecanismo ibérico de controlo de preços da eletricidade para mitigar os efeitos do aumento na fatura dos consumidores. Segundo o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, a medida permitiu manter, entre junho e dezembro, o preço máximo do gás para produção de eletricidade 20% abaixo do que seria sem intervenção do governo. Pelo que Portugal e Espanha já solicitaram a Bruxelas o prolongamento do mecanismo ibérico para lá de maio.

Contas de supermercado mais altas

A par das consequências energéticas, a guerra afetou o preço dos cereais, que também já vinha a crescer antes da invasão russa. Com os custos energéticos, estava feito o cocktail perfeito para o aumento dos produtos alimentares com impacto direto na inflação.

De acordo com o INE, outubro (10,1%) foi o mês em que se registou o valor de inflação mais alto desde maio de 1992. Na média do ano, a taxa fixou-se em 7,8%, igualmente a mais elevada desde 1992.

Para isso contribuíram as variações nas categorias de produtos alimentares não processados (12,2%) e dos produtos energéticos (23,7%). A DECO tem monitorizado o preço do cabaz alimentar básico, com 63 alimentos, desde o dia anterior ao início da guerra na Ucrânia. Se a 23 de fevereiro do ano passado esta lista de compras custava, em média, 183,63 euros, a 23 de fevereiro deste ano o consumidor precisava de 226,60 euros para adquirir os mesmos artigos. É um aumento de 43 euros (mais 24%).

"Não foi por acaso que o governo teve, por diversas vezes, de vir apoiar as famílias, em especial as mais vulneráveis", aponta a coordenadora do gabinete de proteção financeira da DECO, Natália Nunes, em referência a ajudas pontuais como o vale de 125 euros atribuído a todas as pessoas com rendimentos brutos até 2700 euros, os 50 euros atribuídos por filho menor e o bónus de meia pensão a reformados com prestações até 5300 euros/mês, pagos em outubro. A DECO avisa: "Prevê-se que a inflação se mantenha elevada nos próximos meses".

Renda da casa aumenta

É no custo do dinheiro que está um dos maiores desafios para os portugueses. Além dos aumentos do custo de vida em geral, a prestação do crédito à habitação vai subindo à boleia do aumento das taxas de juro diretoras definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), que atingiu, neste mês, os 3% - valor mais alto desde a crise financeira de 2008. E que influencia os créditos para os consumidores. Fernando Alexandre considera que estes aumentos são "um fardo para as famílias, as empresas e o Estado". O caminho, defende, deve passar por "políticas direcionadas para proteger os mais vulneráveis", evitando subidas generalizadas dos rendimentos para não agravar a inflação.

Quem tem crédito à habitação, associado à Euribor a três, seis ou 12 meses, tem vindo a sentir o aumento na prestação paga ao banco. Nesta quarta-feira, a Euribor voltou a subir, no prazo a três e a 12 meses, para máximos históricos de 2008 - no caso do prazo mais curto, em território positivo desde julho, está agora em 2,683%, enquanto o prazo mais longo se fixa em 3,625%. "Se estivermos a falar de um crédito de 150 mil ou 200 mil euros, significa que quem tem créditos deste valor tem aumentos muito significativos, de 200 ou 300 euros, na prestação", traduz Natália Nunes.

Sobre os apoios entretanto anunciados pelo governo para apoio às famílias com crédito à habitação, a especialista diz que "todas as ajudas são bem-vindas", mas ressalva que não serão 720 euros de apoio máximo anual para a bonificação do crédito que "vão evitar o incumprimento". A DECO defende que deve ser criada uma linha de financiamento às famílias para, em caso de dificuldade, poderem fazer o pagamento das prestações ao banco, evitando a renegociação dos contratos e eventuais penalizações na central de responsabilidade de crédito. "São momentos difíceis os que aí vêm", antecipa.

