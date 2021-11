CTT distinguem empresas com melhor desempenho no e-commerce

O desenvolvimento do e-commerce em Portugal tem vindo a ganhar força nos últimos anos, com particular destaque para o crescimento potenciado pela pandemia e pela alteração do comportamento dos consumidores.

Esta terça-feira, o evento CTT e-Commerce Day vai divulgar o seu relatório anual sobre o mercado, os desafios que enfrenta e as oportunidades que reserva para o futuro a curto e médio-prazo.

A iniciativa contará ainda com a entrega dos prémios CTT e-Commerce Awards, galardões que nesta primeira edição vão distinguir as empresas com melhor desempenho nesta área.

Este ano, a distinção acontece em oito categorias - Site e-Commerce, App e-Commerce, Iniciativa e-Commerce PME, Iniciativa e-Commerce Green, Iniciativa Comércio Local, Startup - Inovação em Logistics, Delivery and Returns no e-Commerce, Startup - Inovação em Pagamentos no e-Commerce e Startup - Inovação em Marketing Digital no e-Commerce.

"Os CTT posicionam-se como motor do desenvolvimento do e-commerce em Portugal e, nesse sentido, queremos promover as melhores práticas e as melhores iniciativas nas várias valências do e-commerce", explica Alberto Pimenta em declarações ao Diário de Notícias.

De acordo com o responsável de e-commerce da empresa, "houve mais de 150 candidaturas" que foram analisadas por um painel de júri independente e liderado por Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves, a que se juntam ainda sete especialistas ligados ao mundo das startups, do empreendedorismo e da inovação.

"É a primeira edição destes prémios, que visa reconhecer essas boas iniciativas, premiá-las e, em conjunto, celebrá-las neste nosso evento", acrescenta.

Além da entrega dos prémios, a programação prevê ainda a realização de um debate sobre o impacto da pandemia no comércio digital e a forma como as empresas devem desenhar a sua estratégia para este mercado.

Estarão presentes David Bu, General Manager da Cainiao para a União Europeia (do grupo Alibaba), Malcom Haylett, Digital Manager da IKEA Portugal, Nuno Borges, Logistics Principal da Farfetch, Paulo Pinto, CEO da La Redoute Portugal, Pedro Chaínho, Head of Supply Chain da Worten, e Sónia Lascasas, Commercial & Marketing Manager da Livraria Bertrand. O debate tem início previsto para as 15h40.

Este será também o momento para conhecer os resultados do CTT e-Commerce Report, que espelha a evolução desta área em Portugal, a forma como as empresas estão a apostar neste canal de vendas e como estão os clientes a adaptar-se a esta nova forma de consumir.

O evento, que conta com o apoio do Dinheiro Vivo e da TSF, acontece esta terça-feira, 16, a partir das 15h, no Auditório da Lispolis, em Lisboa.