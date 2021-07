Cristina Siza Vieira. "Um simples pardal comum já me alegra as manhãs"

A sua virtude preferida?

Não sei se é a preferida, mas tenho admiração por quem a tem e pena por não a ter: serenidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Bom carácter.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Idem.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Estarem quando é preciso.

O seu principal defeito?

De acordo com os meus filhos, ser chata... de acordo comigo, não saber desistir

(de ser chata com os meus filhos).

A sua ocupação preferida?

Para lá de trabalhar? Fazer caminhadas.

E ler.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Uma viagem (mesmo imperfeita).



Um desgosto?

As pessoas que já perdi.

O que é que gostaria de ser?

Mais tranquila.

Em que país gostaria de viver?

Atlântida???? Obviamente em Portugal!

A cor preferida?

Azul, os vários azuis, todos os azuis.

A flor de que gosta?

Hortênsias (especialmente se forem dos Açores. E nos Açores.)

O pássaro que prefere?

Não percebo nada de pássaros, mas como gosto de muito de os ouvir, um simples pardal comum já me alegra as manhãs.

O autor preferido em prosa?

Gosto demasiado de ler para escolher "um" autor. Ou autora. Esta é mesmo impossível de responder.

Poetas preferidos?

Grande falha minha, a prosa ocupa-me toda a leitura. Mas claro, Pessoa é sempre Pessoa.

O seu herói da ficção?

Um que só recentemente descobri: o conde Aleksandr Rostov.

Heroínas favoritas na ficção?

Tenho várias na vida real... na ficção... vou à infância e adolescência recuperar a Jo March (Mulherzinhas) e a Mafalda (Quino).

Os heróis da vida real?

Os meus pais.

As heroínas históricas?

Beatriz Ângelo; Eleanor Roosevelt; Marie Curie; Abigail Adams. E hoje bem viva, graças a Deus, Malala Yousafzai.

Os pintores preferidos?

Difícil escolha...dois que gosto mesmo muito: William Turner e Edward Hopper

Compositores preferidos?

Ainda mais difícil! Ludwig Van Beethoven; Piotr Ilitch Tchaikovski; Giuseppi Verdi; Lennon&Macartney e muitos, muitos outros.

Os seus nomes preferidos?

Isabel, Teresa, Maria Manuel.

O que detesta acima de tudo?

Bajulação, arrogância e paternalismo.

A personagem histórica que mais despreza?

Infelizmente houve muitas personagens que fizeram muito mal à Humanidade, mas creio que Adolf Hitler "leva a palma".

O feito militar que mais admira?

Bem, não posso ajuizar do seu valor militar como tal, mas a Batalha de Aljubarrota, 6500 homens do lado de Portugal contra 31 000 do lado de Espanha, é obra. Claro que nós ainda tínhamos a Brites de Almeida connosco!

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

A dormir, muito muito velhinha e tendo-me despedido de todos os queridos.

Estado de espírito atual?

Farta da Covid.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Aqueles que são assumidos e corrigidos.

A sua divisa?

Não é propriamente uma divisa, mas algo que me inspira e que procuro ativamente: "Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado...E sabedoria para distinguir uma coisa da outra".