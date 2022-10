As exportações nacionais de vinho ganharam nova vida em agosto, disparando 17,5% e levando o acumulado dos primeiros oito meses do ano de novo para terreno positivo. No total, Portugal vendeu ao exterior 211,3 milhões de litros, no valor de 586,2 milhões de euros. São mais 4,3 milhões do que em igual período de 2021, representando um aumento de 0,74% em valor. Em quantidade, vendemos menos 1,94%, o que fez subir o preço médio em 2,73% para 2,77 euros por litro. O presidente da ViniPortugal fala numa reposição de garrafas e rótulos e numa maior disponibilidade de contentores no mercado, questões que tiveram "forte impacto" nos dados das exportações de agosto, e mostra-se convicto que o setor terminará o ano a crescer na ordem dos 1,5%, atingindo novo recorde de vendas ao exterior.

Foi em março que as exportações de vinho (que cresceram a dois dígitos em grande parte do ano de 2021) começaram a cair, com quebras acima dos 8% nesse mês e de quase 7% em abril. Em maio, mantiveram-se em linha com o ano anterior, registando apenas 0,16% de perda, mas em junho voltaram a registar 6% de queda. Julho já foi mês de retoma, mas agosto foi o grande pontapé de saída na recuperação externa do setor. Para Frederico Falcão, a explicação está na maior disponibilidade de garrafas, caixas e rótulos, bem como de transportes.